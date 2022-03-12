تفاهم بين الإمارات ونيوزيلندا لتعزيز الأمن الغذائي

المصدر: البيان

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وقعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، يوم الجمعة في إكسبو 2020 دبي، مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا ، بهدف تعزيز الدعم والتعاون الموسع بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية للأمن الغذائي بين البلدين.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في جناح نيوزيلندا بحضور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي معالي داميان أوكونور، الذي صرح قائلا: "يسرّني أن أكون هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أوقّع على مذكرة تفاهم بشأن شراكة الأمن الغذائي اليوم مع معالي الوزيرة مريم بنت محمد المهيري".



وأضاف معاليه: "تبدي هذه الشراكة التقدير لنيوزيلندا بوصفها دولة تجارية وزراعية مبتكرة، كما تُقر بدورنا في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنتجات الغذائية والمشروبات الآمنة وعالية الجودة. وفي إطار تثبيت أركان شراكة الأمن الغذائي هذه في المستقبل، سنحدد أيضا فرص مشاركة المعرفة بيننا لتعزيز الاكتفاء الذاتي، والتعاون إزاء التحديات السياسية التي نواجهها جميعا".



وبهذه المناسبة ينظم الجناح النيوزيلندي معرضاً مصغراً عن المنتجات المحلية المتواجدة في مختلف منافذ البيع في الدولة، مثل الشوكولاتة، وعسل مانوكا الشهير، والوجبات الصحية الخفيفة، والعصائر، والمياه.



ووفقاً لإحصائيات وزارة التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندية، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى أسواق الدولة في الأشهر التسعة من العام الماضي نحو 594 مليون دولار موزعة على قطاعي السلع والخدمات، بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار في ذات الفترة من العام 2021.



وتظهر الأرقام استحواذ منتجات الألبان على نحو 55 في المائة من إجمالي صادرات نيوزيلندا إلى الدولة، ثم رقائق الحبوب بنسبة 8 في المائة بينمابلغت صادرات قطع غيار المركبات 6 في المائة.