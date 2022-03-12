الركض حول العالم.. فعاليات مدهشة في إكسبو حتى 14 مارس.. لا تفوتكم

المصدر: البيان

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تتواصل أجندة الفرح والترفيه في إكسبو 2020 دبي، حيث يشهد الحدث الدولي الكبير، العديد من الفعاليات الدولية والرياضية والثقافية المدهشة، أبرزها:



اليوم الوطني للكاميرون

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:00، إحاطة إعلامية، جناح الكاميرون



الفلبين: مهرجان الأغذية

- تجمع لمجموعة من المطاعم المملوكة أو التي يديرها أفراد من الجالية الفلبينية يعرضون فيها منتجاتهم من الأطعمة والمشروبات، لتشجيع الناس على زيارة جناح الفلبين

- 10:00-17:00، جناح الفلبين



"بيديها": وجهة نظر متقاطعة بين المعرفة الإماراتية والفرنسية (12-13 مارس)



-يمارسن حرفة السدو (نوع من أنواع النسيج) اليدوية التقليدية

-14:00-16:00 و17:00-19:00، جناح فرنسا



"الفن في الغابة " بيد الفنان السويدي فابيان إديلستام

- تتمثل أعمال الفنان فابيان إديلستام في عدة مجموعات مختلفة تنتشر في أنحاء العالم، ومنها عدة دول خليجية؛ ويعتبر من أهم رواد الفن السويديين

- 16:00-18:00، جناح السويد



حفل تي إف سي كاباليا الموسيقي |الفلبين

- لوحة غنائية صاخبة ومفعمة بالحماس للموسيقى الفلبينية الشهيرة "دومينيشن" مع "جي جي دي لانا" و "ذا جي جي فايبز"!

- 17:00-18:00، منصة اليوبيل



جناح البرتغال يستضيف عرضا كرنفاليا تقليديا "كيريتوس دي بودنس"

- تقليد موروث من الأجداد الذين يرجع نسبهم إلى قرية بودنس الصغيرة، ماسيدو دي كافالييروس في شمال البرتغال، يجمع بين العناصر الدنيوية، والسحرية، والدينية

- 18:10، جناح البرتغال



إلكين روبنسون| كولومبيا

- برز إلكين روبنسون ليكون الوجه الجديد للموسيقى الشعبية الكاريبية. تتميز موسيقاه، بدءا من الكاليبسو والمينتو، والفلكلور البحري، إلى الدينية والزوك، بكلمات ساحرة وقوية تجسد جوهر واحدة من آخر الجزر الكولومبية البكر في منطقة البحر الكاريبي

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



آرثر نيري

- فنان فلبيني بدأ مشواره الفني بالغناء في حفلات عيد الميلاد وحفلات الزفاف إلى أن أصبحت أغنيته "باغسامو" واحدة من أفضل الأغنيات في عام 2021.

-19:30-2030، منصة اليوبيل



إيلي بوينديا

-حقق إيلي بوينديا شهرة واسعة بصفته عازف الغيتار والمغني وكاتب الأغاني الرئيسي لفرقة الروك الفلبينية الشهيرة "إيريزر هيدز"، ويعتبر رمزا موسيقيا فريدا في الفلبين لما لديه من إرث راسخ في الثقافة الشعبية الفلبينية

- 21:00-22:30، منصة اليوبيل



يو بي 40|سلسة موسيقى الشارع

-"يو بي 40" هي فرقة ريغي وبوب إنكليزية، تأسست في ديسمبر 1978 في برمنغهام، إنجلترا. وتمتلك الفرقة في رصيدها الفني أكثر من 50 أغنية فردية على قائمة المملكة المتحدة للأغنيات الفردية، وحققت أيضا نجاحا باهرا على الصعيد الدولي

- 21:30-23:30، ساحة الأرض



حفلة أيه بي ديلون

-من المقرر أن يقدم النجم أيه بي ديلون، الذي حققت أغنيته الشهيرة "براون موند" نجاحا باهرا، عرضا في ساحة مركز دبي للمعارض، إكسبو 2020 دبي. ويُعد أمريتبال سينغ ديلون، المشهور بلقب أيه بي ديلون واحدا من المطربين، ومغنييّ الراب، وكُتَّاب الأغاني، والمنتجين الهنديين المولعين بالموسيقى البنجابية.

- 20:30 – 23:00، ساحة مركز دبي للمعارض



الألعاب النارية

-ندعوك للاستمتاع بمشهد رائع مع عرض آخر للألعاب النارية في إكسبو 2020 دبي، على أنغام عرض موسيقي في فرصة لا تُفوَّت

- 10:25 – 10:29، على مستوى موقع الحدث الدولي



دي جي فات سام في إكسبو 2020

-بدأ المنسق الموسيقي إسلام أحمد المعروف أيضا بـ "دي جي فات سام" بشحذ موهبته الفنية في عام 2000، وبدأ مسيرته المهنية في عام 2004. ندعوكم لحضور هذه الليلة الموسيقية بامتياز، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من أفضل أنغام موسيقى الهيب هوب

- 23:00-01:00، منصة اليوبيل





13 مارس



اليوم الوطني لبوتسوانا

-10:15، ساحة الوصل



ركوب الدراجات حول العالم

- يجتمع محبو ركوب الدراجات في دبي معا في الصباح الباكر لركوب الدراجات لمسافة 39 كيلومترا تقريبا

-07:00-08:45، في أرجاء الموقع



الركض حول العالم

-بانتظاركم تجربة رائعة، تمارسون خلالها الركض عبر شارع الغاف، مرورا بمناطق الموضوعات الثلاث في إكسبو 2020، ومجموعة من أجنحة المشاركين الدوليين

- 09:30-10:15، في أرجاء الموقع



فينيشيو كابوسيلا – إكس بونز دبي – حفل الأرض | إيطاليا

- بيستياريو داموري هي ثاني أسطوانة مطولة للمغني وكاتب الأغاني الإيطالي فينيشيو كابوسيلا. يستند هذا العمل الفني، الذي صدر يوم الحب، إلى كتاب "ذا بيستاريو أوف لوف" لريتشارد دي فورنيفال، الذي كُتِب في منتصف القرن الثالث عشر

- 18:00-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



يوفوريا، وسترينغ، وجيمس

- دعوة للاستمتاع بجميع الأصوات والنغمات الرائعة لمنطقة جنوب شرق آسيا مع فرقة البوب الهندية "يوفوريا"، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الغيتار والملحن ومغني البلاي باك البنغلاديشي "جيمس"، وفرقة البوب روك الباكستانية "سترينغ"

- 19:30-22:30، ساحة مركز دبي للمعارض



المياه هي الحياة | أنغولا

-دعوة للاستمتاع بعرض راقص فريد للاحتفاء بنعمة المياه التي لا تقدر بثمن. تذكرنا فعالية "المياه هي الحياة" بأن دورة الحياة ودورة الماء تمثلان شيئا واحدا. مع وجود إضاءة مُصممة بعناية، وعرض ضوئي بمصابيح الليد (LED)، عرض رائع سيغمر حواسكم!

- 20:00-21:00، منصة اليوبيل



حفل بارنو غرازت الموسيقي | المجر

-هزت هذه الفرقة الموسيقية الغجرية النابضة بالحياة والقادمة من أوروبا الشرقية العالم حين وصل ألبومها الأول "هيت ذا بيانو" إلى المركز السابع ضمن قائمة أفضل الأغاني العالمية في أوروبا. تغني الفرقة باللغتين الإنجليزية والرومانية، وأحيانا باللغتين معا في نفس الوقت!

- 22:00-23:00، منصة اليوبيل



عرض "هيب هوب هوراي!"

-دعوة لغمس حواسكم في الإيقاعات والنغمات، حيث سيبهر أفضل راقصي الهيب هوب في المنطقة الجمهور بهذا العرض الراقص الرائع والمفعم بالحيوية. "هيب هوب هوراي!" هو عرض فني مُصمَّم خصيصا ليدفعكم للحركة والرقص، فيما تستكشفون كل ما يتعلق برقصة الهيب الهوب

-22:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



يو بي 40|سلسة موسيقى الشارع

- "يو بي 40" هي فرقة ريغي وبوب إنكليزية، تأسست في ديسمبر 1978 في برمنغهام، إنجلترا. وتمتلك الفرقة في رصيدها الفني أكثر من 50 أغنية فردية على قائمة المملكة المتحدة للأغنيات الفردية، وحققت أيضا نجاحا باهرا على الصعيد الدولي

- 21:00-23:00، حديقة المهرجان





14 مارس



اليوم الوطني لزيمبابوي

-المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل

- مراسم الاحتفالات باليوم الوطني، 17:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



القمة العالمية الشرَطية (14 - 17 مارس)

-تهدف القمة العالمية الشرَطية التي تستضيفها شرطة دبي، إلى دفع عملية وضع الاستراتيجيات الشرطية المبنية على التطلعات المستقبلية، وتكريس الأهمية التي تتمتع بها الابتكارات التكنولوجية في منع الجريمة وتعزيز الشراكات بين وكالات إنفاذ القانون العالمية.

-09:00-17:00، مركز دبي للمعارض؛ القاعات 1A، و1B، و1C، غرف 1-8 جنوب، أجنحة 1 + 2 جنوب



اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الإفريقي (14-15 مارس)

-اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الإفريقي، هو فعالية تمتد ليومين وتستعرض خلالها مجالات الاستثمارات المحتملة في إفريقيا، كما تتيح مساحة للتواصل وعقد شراكات مستدامة بين شركات القطاع الخاص في إفريقيا والعالم.

- 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



قمة المعرفة 2022 (14-15 مارس)

-تُقدم لكم مؤسسة المعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النسخة السابعة من "قمة المعرفة" والتي تنطلق تحت شعار "المعرفة: حماية للبشرية وتحدٍ الجوائح"

-09:00-17:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 شمال



الرؤى والرحلات

-دعوة للانضمام إلى سلسلة من الحلقات النقاشية الملهمة والتثقيفية التي تتناول القوالب النمطية الجنسانية، فيما نمضي قدما نحو مستقبل ينعم بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين. تحضر الجلسة كيرستي كوفنتري، وزيرة الشباب والرياضة والفنون والترفيه في زيمبابوي

-15:30-16:30، جناح المرأة





الفعاليات الترفيهية



الاحتفال بعيد القديس باتريك (14 – 17 مارس)

-دعوة للمشاركة في الاحتفال بعيد القديس باتريك برسوم متحركة خاصة بهذه الفعالية في ساحة الوصل

- 18:40-19:00، ساحة الوصل



طارق يماني

- دعوة للاستمتاع بموسيقى الفنان العصامي طارق يماني القادم من بيروت. فقد كرّس عازف البيانو والملحن نفسه؛ لاستكشاف مُلتقى الطرق بين الموسيقى الأمريكية الإفريقية وبين الموسيقى العربية، وهو كذلك مؤلف كتابين موسيقيين نُشرا بتمويل ذاتي

-19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة تيكوباوين| الجزائر

-ستأخذك فرقة تيكوباوين في رحلة روحانية إلى شمال إفريقيا، عبر التنوعات النموذجية والإيقاعية الجميلة لموسيقى القارة السمراء، والتي تستحضر ثراء وتنوع الموسيقى الجزائرية.

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



قوة الطبيعة | أنغولا

-يستكشف أداء الرقص الأنغولي هذا علاقة الجنس البشري بالطبيعة، عبر حركات سلسة تجمع بين الموسيقى والمكان والزمان، لتترك أثرها في قلبك وعقلك

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم