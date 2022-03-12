7 فائزين في «هاكاثون» عالم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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وصلت تحديات هاكاثون «سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس» إلى ختامها الخميس، حيث قدّم سبعة فائزين من سبعة بلدان مختلفة لمحة عن حلولهم المبتكَرة القائمة على إنترنت الأشياء.

وأسدلت الفعالية، المقامة في «مركز تجربة سيمنس» في إكسبو 2020 دبي، الستار على سلسلة الهاكاثونات التي امتدت لستة أشهر.

وشهد الخميس إعلان فوز الشركة الناشئة التايلاندية «هايدروجينس» بهاكاثون مستقبل المياه، عن حلها الذي يوظف قوة اتصال إنترنت الأشياء والتعلم الآلي لمساعدة السلطات في معالجة الفيضانات؛ وفوز «ذا كاربون غيمز» بهاكاثون مستقبل التنقل، عن تطبيقها الذي يربط بين رفقاء الطريق.

وقدمت الفعالية الختامية للشركات الفائزة سابقاً أيضاً فرصة مشاركة أفكارها، بما في ذلك: فيوزبوكس (إستونيا)، التي طورت تطبيقاً يربط بين صناع الطاقة والمباني الذكية، و«إيكونو» (السويد)، التي أنشأت برنامج تعلم آلي يتيح لشركات المنتجات في تطوير سمات ذكية ذاتية التعلم وتنبؤية؛ و«إكسوموشن» (سويسرا)، التي يعمل تطبيقها على الارتقاء بنوعية الحياة بالنسبة لأصحاب الهمم، و«وي إيه آر» (إيطاليا)، التي تطور تطبيقات برمجية مبتكرة للهواتف المتحركة والأجهزة والقابلة للارتداء، و«لوجي سي» الأمريكية، التي يساعد حلها في جعل أنظمة تخطيط موارد الشركات أكثر ذكاء.