«أسباير للجمباز».. مواهب شابة تمتع الزوار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



استعرض لاعبو الجمباز الشباب من ألمع نجوم العالم والمقيمين في دولة الإمارات مواهبهم ومهاراتهم الفريدة في الجمباز البهلواني والقفز على الترامبولين، حيث أمتعوا زوار الحدث الدولي خلال اليوم الأول من المنافسات في بطولة أكاديمية أسباير للجمباز التي انطلقت، أمس، على أرض «سبورتس أرينا» في إكسبو 2020 دبي.



وتُنظم أكاديمية أسباير للجمباز في دبي هذه البطولة المميزة، وتضم مسابقات في الجمباز الإيقاعي والفني والبهلواني، حيث تم تسجيل ما مجموعه 407 لاعبي جمباز من 20 نادياً في دبي وأبوظبي وحول العالم، للمنافسة في ميدان الأحلام على أرض «إكسبو سبورتس أرينا»، في الفترة من 11 إلى 13 مارس.



منافسات



وفي حديثه قبل البطولة، قال مدرب أسباير للجمباز في دبي برانيسلاف: «ما سنراه اليوم هو منافسة الجمباز والألعاب البهلوانية على الترامبولين. سيقوم لاعبو الجمباز على الترامبولين باستعراض عشر مهارات روتينية على الترامبولين على التوالي، وسنرى لاعبي الجمباز البهلواني على شكل ثنائيات وثلاثيات يؤدون بعض المهارات. سيكون من الرائع جداً رؤيتهم».



وقالت أودري ليراس، لاعبة الجمباز في أسباير للجمباز في دبي، البالغة من العمر خمسة عشر عاماً: «إنها تتطلع إلى المشاركة في تجربة ممتعة واستعراض مهاراتها الفريدة».



وأضافت: «أردت المشاركة في إكسبو 2020 دبي لأحظى بتجربة ممتعة، ولتطبيق مهاراتنا التي تعلمناها في الفصل هنا مقارنةً بالأشخاص الآخرين الذين مارسوا التدريب أيضاً. أشجع الشباب الآخرين على ممارسة الجمباز بشكل مطلق، إنها تجربة ممتعة، وهي تتيح لك اكتساب أصدقاء رائعين وتجارب مذهلة».



ميداليات



وتبدأ جولات المنافسة يومياً بحفل افتتاح لتقديم لاعبي الجمباز والأندية المشاركة، وتختتم بحفل ختامي لتوزيع الميداليات في أرض «إكسبو سبورتس أرينا» الواقعة بالقرب من حديقة الاحتفالات، خلف حديقة اليوبيل مباشرةً، وهي ساحة متعددة الأغراض؛ تستضيف مجموعة مثيرة من الأحداث الرياضية، وجلسات اللياقة البدنية.