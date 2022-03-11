«مارشميلو».. مذاق موسيقي خاص

المصدر: دبي - البيان

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قدم دي جي مارشميلو أداءً لا يُنسى للجمهور الكبير الذي تجمع عند مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، للاستمتاع بمذاق خاص لموسيقاه.



وقد أضافت المؤثرات الصوتية والضوئية أجواء ممتعة للجمهور حضور الحفل الذي رقص على إيقاعات الـ «دي جي» المعروفة، كما استمتع بشخصية الـ «دي جي» التي بخوذة الخطمي المميزة الخاصة بالعرض.



صدارة



وبعد أن دخل عالم الشهرة في عام 2015 بأغنية «ألون» المنفردة، وكمنتج للموسيقى الإلكترونية، تصدّر منسّق الأغاني والمنتج الأمريكي مارشميلو، واسمه الحقيقي «كريستوفر كومستوك»، قائمة منسقي الدي جي حول العالم، حيث تعاون مع فنانين كبار، مثل خالد وباستيل وسيلينا غوميز وهالسي وجوس ورلد.