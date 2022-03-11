7 فائزين في «هاكاثون» عالم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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وصلت تحديات هاكاثون «سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس» إلى ختامها الخميس، حيث قدّم سبعة فائزين من سبعة بلدان مختلفة لمحة عن حلولهم المبتكَرة القائمة على إنترنت الأشياء.



وأسدلت الفعالية، المقامة في «مركز تجربة سيمنس» في إكسبو 2020 دبي، الستار على سلسلة الهاكاثونات التي امتدت لستة أشهر، حيث دُعيت الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم لتقديم حلولها التي تبيّن سُبُل تسخير قوة إنترنت الأشياء لبناء مدن أكثر ملاءمة للعيش ومراعاة للبيئة واستدامة.



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وشهد الخميس إعلان فوز الشركة الناشئة التايلاندية «هايدروجينس» بهاكاثون مستقبل المياه، عن حلها الذي يوظف قوة اتصال إنترنت الأشياء وتحليلات التعلم الآلي لمساعدة السلطات في معالجة الفيضانات؛ وإعلان فوز شركة «ذا كاربون غيمز» بهاكاثون مستقبل التنقل، عن تطبيقها الذي يربط بين رفقاء الطريق ليستقلوا مركبة واحدة بغية الحد من انبعاثات الكربون.



وقال ثيتيورن ميبراسيرت، عضو فريق «هيدروجينس»: «تستخدم منصتنا التقنية للاستجابة للفيضانات في أسرع وقت ممكن. تكثر الفيضانات في مدينة مثل بانكوك، وقد صُممت منصتنا لمساعدة السلطات على التعامل مع أمور مثل التخطيط، وإدارة البيانات، والمراقبة، والتحكم. نحن على ثقة بأن هذه المنصة قابلة للاستخدام في أي مدينة أخرى تعاني من الفيضانات».



مشاركة أفكار



وقدمت الفعالية الختامية للشركات الفائزة سابقاً أيضاً فرصة مشاركة أفكارها، بما في ذلك: فيوزبوكس (إستونيا)، التي طورت تطبيقاً يربط بين صناع الطاقة والمباني الذكية، بما يمكّن المستهلكين من جني الإيرادات والمساهمة في بناء مجتمع مستدام.



و«إيكونو» (السويد)، التي أنشأت برنامج تعلم آلي متطوراً يتيح لشركات المنتجات في مختلف الصناعات تطوير سمات ذكية ذاتية التعلم وتنبؤية ومخصصة وإضفاءها على منتجاتها بسرعة؛ و«إكسوموشن» (سويسرا)، التي يعمل تطبيقها على الارتقاء بنوعية الحياة بالنسبة لأصحاب الهمم، عبر تيسير تنقلهم ووصولهم لمختلف الأماكن داخل المدن.



و«وي إيه آر» (إيطاليا)، التي تطور تطبيقات برمجية مبتكرة للهواتف المتحركة والأجهزة والقابلة للارتداء، باستخدام تقنيات الواقع الممتد، مثل الواقع الافتراضي، والواقع المعزَّز، والواقع المختلط، بوصفها قنوات للاتصال. و«لوجي سي» (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي يساعد حلها في جعل أنظمة تخطيط موارد الشركات أكثر ذكاء من خلال عمليات المحاكاة والنمذجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



شريك



يُذكر أن سيمنس، وهي شريك رقمنة البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي، أقامت تحديات هاكاثون منذ انطلاق الحدث الدولي، وذلك ضمن حزمة من فعاليات الابتكار المفتوح رفيعة المستوى التي يستضيفها نظام مايندسفير من سيمنس، مطوّر تطبيق مدينة إكسبو الذكية، والإطار القوي لإنترنت الأشياء الذي يقود هذه المدينة. وصُممت الهاكاثونات للتركيز على المجالات الخمسة التي تقود المدن الحديثة، وهي: المباني، والطاقة، والتنقل، والصناعة، والمياه.