إكسبو في أسبوع .. احتفاء عالمي بالمرأة.. وجلسة أممية لدعم حضورها في قطاع الأعمال

المصدر: وام

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شكل إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الجاري منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الكاملة في كل جوانب الحياة، فيما واصل الحدث العالمي التركيز على جوانب الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الثالث والعشرين.

- يوم المرأة..

احتفى إكسبو 2020 دبي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، حيث استضاف على مدار أسبوع كامل عددا من الفعاليات وحلقات النقاش التي بحثت سبل دعم وتمكين المرأة كشريك رئيسي في مختلف مسارات التنمية، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين في مجالات السياسة، والأعمال، والتقنية، والثقافة.

- قمة.

استضاف إكسبو 2020 دبي أعمال قمة الأمم المتحدة للمرأة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع العمل على الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بحضور أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد كبير من ممثلي المنظمات النسائية المحلية والإقليمية والدولية، والمهتمين بشؤون المرأة.

- تقدير.

حصل إكسبو 2020 دبي، على شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين في فئة المساواة بين الجنسين للفعاليات الضخمة، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في دعم وتحفيز المساواة في مختلف السياسات الداخلية وآليات التواصل الخارجي، وكذلك في مختلف العمليات والأجنحة وبرامج المحتوى.

- منتدى.

شهد إكسبو 2020 دبي افتتاح أعمال منتدى "المرأة في الرياضة" الذي ناقش سبل تمكين المرأة رياضيًا وذلك عبر عدة محاور في أربع جلسات تناولت كيفية ترابط الرياضة النسائية مع العالم، وفوائد استضافة الأحداث الرياضية النسائية، إضافة إلى استعراض دراسات لريادة المرأة في الرياضة بالمنطقة والعالم بأسره.

- جلسة.

نظّم مركز الأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"، بجناح الفرص، جلسة نقاشية، بعنوان "الاستثمار في رائدات الأعمال"، بحثت كيفية تقليص أو إزالة الفجوة القائمة في التمويل التي تعاني منها النساء في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، على وجه التحديد، والحلول التي يمكن طرحها للتغلب على هذه العوائق.

- العلوم والتكنولوجيا.

انعقدت في إكسبو 2020 دبي فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 100 مشروع ابتكاري متميز مقدمة من 231 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وشهد المهرجان تتويج الفائزين بجائزة "الإمارات للعالم الشاب" حيث فاز 18 مشروعاً ابتكارياً وإبداعياً و4 معلمين ومشرفين وإدارة مدرسة حققت أفضل مشاركة في المهرجان.

- الحياة البرية.

شهد "إكسبو 2020 دبي" الإعلان عن تعاون نوعي جديد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق دليل خاص بزيادة الوعي بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية (IWT)، يتضمن إرشادات تعطيل المعاملات المشبوهة المرتبطة بهذا النوع من التجارة غير المشروعة.

وجاء إطلاق الدليل بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للحياة البرية. وقد مثل الدولة في فعالية إطلاق الشراكة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن جانب المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد من ويمبلدون - وزير دولة لشؤون وسط وجنوبي آسيا.

- تكريم.

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ 24 خلال حفل نظمته المؤسسة في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين والتربويين في الإمارات ودول الخليج.

وبلغ إجمالي عدد الفائزين في مختلف الفئات 102 فائز، بمشاركة فاعلة على النطاق المحلي بلغت 258 مشاركاً، يقابلها 117 مشاركاً على مستوى الجوائز الخليجية.

- زيارات.

وصل عدد الزيارات التي سجلها إكسبو2020 دبي إلى 17.434.222 زيارة منذ افتتاح الحدث في الأول من أكتوبر الماضي حتى 7 مارس الجاري، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 174 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو".

- أيام وطنية.

شهد إكسبو إحياء عدد من الدول المشاركة أيامها الوطنية حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لكل من الولايات المتحدة الامريكية، الصومال، ليبيا، البيرو، غانا، ألبانيا، كرواتيا، إضافة إلى الدومينيكان.