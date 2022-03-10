«تسليح» تشارك في القمة الشرطية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك مجموعة تسليح القابضة الإماراتية، في القمة الشرطية العالمية، والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وتتولى «تسليح»، توفير الحلول التقنية الذكية، ومهام التنسيق ما بين الشركات العالمية والمنظمات والمؤسسات الحكومية في مجالات الأمن والدفاع.

وتناقش القمة الشرطية العالمية، التقدم السريع خلال السنوات القليلة الماضية، الذي شهدته التقنيات الرقمية، مثل العملات المشفرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي.

وقال سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة: يسعدنا حضور أكبر تجمع لكبار مسؤولي أجهزة الشرطة وقادة الأمن وأجهزة القانون في الدولة، لا سيما كونه الحدث الوحيد المعني بمجالات الأمن القومي والابتكار الشرطي في إكسبو 2020 دبي.

وأضاف قائلاً «نحن سعداء للمشاركة في هذه المنصة العالمية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الأمنية، حيث يمكن للمجتمعات الشرطية المحلية والدولية، الحصول على المعدات والدورات التدريبية، فضلاً عن توسيع شبكة العلاقات».

وستقدم «تسليح» خلال هذا الحدث، مجموعة من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الشهيرة، مثل FAAC Incorporated وUMAREX. كما سيتمكن الضيوف من الاطلاع على أحدث المنتجات والمعدات والدورات التدريبية، مثل نظام مايلو المسرحي الذكي 180، ونظام مايلو لايف، وأنظمة محاكاة القيادة من شركة فاك إنك الأمريكية FAAC Inc. بالإضافة إلى سلسلة منتجات التدريب على القوة والاشتباك من شركة يوماريكس، والتي ستعرض في منصة تسليح القابضة رقم G38.