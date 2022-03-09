طيران شرطة أبوظبي تشارك بأحدث معدات الإسعاف الجوي في إكسبو

المصدر: دبي- البيان

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شاركت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بإكسبو 2020 دبي بأحدث المعدات والآليات المتبعة في خدمات الإسعاف والإنقاذ الجوي إلى جانب التعريف بمهام الإدارة وأهم إنجازاتها.

و أوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري اختصاصي طب الطيران بالإدارة أن طيران شرطة أبوظبي تشارك في تنفيذ العديد من المهام الإنسانية والشرطية بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق.

وأشار إلى الاهتمام باستخدام نظم حديثة و معايير صحية عالية الجودة والتخصص في التعامل مع الجوائح والأمراض المعدية عبر الكبسولة العازلة للأمراض المعدية والآلية الحديثة لنقل الأطفال الخدج.

وشهدت منصة شرطة أبوظبي إقبالا من الزوار و ما عرضته من آليات وخدمات متميزة في إسعاف وإنقاذ الارواح، بحرفية عالية باستخدام معدات حديثة وطائرات متخصصة في الإنقاذ الجوي الطبي.