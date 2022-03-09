أنصتوا إلى أصواتنا.. فعاليات ساحرة اليوم في إكسبو .. لا تفوتكم

المصدر: البيان

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يشهد برنامج إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء)، العديد من الفعاليات الدولية والثقافية والرياضية والترفيهية الممتعة، أبرزها:



9 مارس



اليوم الوطني لليبيا

- 10:15، ساحة الوصل

-10:55، إحاطة إعلامية، جناح ليبيا



اليوم الوطني لألبانيا

-16:15، ساحة الوصل



عرض المستقبل يلتقي بأصل ألبانيا

-ندعوكم لحضور عرض يُمثل ثلاث مناطق لأعراق بشرية مختلفة في ألبانيا، من التقليدية إلى المعاصرة، من خلال دراسة خصائص الشعوب وتصميم الأزياء الراقية. وستُعزَف للحضور الموسيقى التقليدية لثلاث من أهم الآلات الموسيقية في تلك المناطق.

- 20:30، منصة الأرض



فعاليات أخرى



بطولة العالم للجمباز الجوي لعام 2022 (9-10 مارس)

-دعوة لمتابعة لاعبي الجمباز العالميين يحلقون عاليا في عرض رائع مستوحى من استعراضات السيرك البهلوانية

-09:30-22:00، ساحة إكسبو الرياضية



قمة حول تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة

-ستسلّط هذه القمة الضوء على سُبُل تسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: "تحقيق المساواة بين الجنسين"، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تخطي الحواجز، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة

- 18:00-10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



عرض العلوم

- إليكم فرصة لا تُفوّت للمشاركة في عرض الألعاب العلمية الذي يتضمن مشاركة تفاعلية من الجمهور، وتجارب علمية، مقسمة على أربع جولات

- 12:00-10:00، مدرج تيرّا



مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار – فعالية "الوجهة دبي"

-يسلط هذا المنتدى، الذي شاركت في تنسيقه شركة مصطفى والمانع ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الأضواء على الفرص التجارية في دبي، والسمعة المتنامية للمدينة كمركز جذب للبحث والتنمية

- 11:00-12:00، قاعة أبوظبي



جمعية دبي الخيرية - الإعلان عن المبادرات الرمضانية

-مؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرات عالمية لحملة شهر رمضان 2022

- تشمل قائمة المتحدثين:

-خالد العلماء، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية

-مصطفى كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية



- 12:00، مركز إكسبو الإعلامي، قاعة المؤتمرات الإعلامية، الغرفة A، الطابق الثاني



انظروا لنا، أنصتوا إلى أصواتنا، اعتدّوا بنا – معرض الأمم المتحدة

-دعوة لحضور مناقشة رفيعة المستوى بقيادة الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول مكافحة العنصرية، تكريما للمساهمات العالمية الكبيرة التي قدمها أشخاص من أصول أفريقية

-16:00-17:30، جناح الأمم المتحدة



معرض جوائز كريستيانو رونالدو في كرة القدم داخل جناح البرتغال

-معرض حصري يضم بعض الجوائز التي فاز بها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع تسليط الضوء على الكأسين المتميزين له: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز

-حتى 31 مارس، طوال اليوم، جناح البرتغال



أمسيات خالدة: حفل حسين الجسمي

- دعوة للاستماع إلى طرب الغناء الإماراتي مع حسين الجسمي، وهو أحد أشهر الفنانين في العالم العربي، ويضم رصيد أعماله الفنية الرائعة الكثير من الأغاني، ومن بينها "فقدتك" و"بُشرة خير"، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي، التي تسرد قصة شعاره الرئيسي بعنوان "هذا وقتنا"

-22:30-20:30، منصة الوصل



دي جيه جين

- ندعوكم إلى الاستمتاع بموسيقى دي جيه جين، الذي سيشعل أجواء منصة اليوبيل في عرضين، أحدهما قبل عرض بن أند بن، والآخر بعده

- 19:30 و22:00، منصة اليوبيل



أمسية الكوميديا | تومي موراك، ولوييسو غولا، ومارك لوتيرينغ

-استعدوا لوصلة من الضحك مع الكوميديين العالميين تومي موراك، ولوييسو غولا، ومارك لوتيرينغ في النسخة التالية من أمسيات نادي إكسبو 2020 دبي للكوميديا، مع إيقاعات دي جيه

- 20:00-22:00، ساحة مركز دبي للمعارض



عرض بن آند بن

-اكتسبت فرقة بن آند بن شعبيّة بفضل أغانيها التي تلامس القلوب، وحسّها الموسيقي الفريد، وإيقاعات الغيتار الكهربائي الحماسية على المسرح. ندعوكم للانضمام إلى حفل الفرقة ذات الأعضاء التسعة من الفلبين، ومنها التوأمين ميغيل وباولو بنجامين، اللذان سيقدمان وصلة غنائية على إيقاعات القيثارات الصوتية

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



الرقص المعاصر: كارمينا بورانا

-تاماس جورونيكس هو راقص مجري حائز جوائز ومصمم رقصات ومخرج مسرحي، يقدم رقصات معاصرة من الفن المجري مع سزجد للرقص المعاصر

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



المجر: عرض مونيكا لاكاتوس ورومينغو

-فرصتك لمعرفة كيف أصبحت مونيكا لاكاتوس، المغنية التي علّمت نفسها بنفسها، أول مجرية وأول عازفة غجرية منفردة في العالم تحصل على جائزة "ووميكس" العالمية

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



ألعاب نارية

- عرض آخر رائع للألعاب النارية في إكسبو 2020 دبي مصحوب بالموسيقى

- 22:00-22:04، في أنحاء الموقع

