حصول إكسبو على المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين إنجاز جديد للإمارات

المصدر: وام

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أكدت دينا ستوري، مدير عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، أن حصول إكسبو 2020 دبي على تكريم المعيار الدولي والأوروبي للمساواة بين الجنسَين؛ يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة الإنجازات العالمية لمنصة إكسبو 2020 دبي على أرض دولة الإمارات.

وأوضحت أن حصول إكسبو على الجائزة الدولية، يمثل التزام الحدث الدولي على نطاق أوسع بالمساواة بين الجنسَين، لافتة إلى أن فكرة الجائزة هي لبحث مجالات المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وأهمية الجائزة لإكسبو كبيرة للتعرف علي عدد الرجال والنساء العاملين في المؤسسة الدولية، والتي أوضحت أن 53 % من العاملين من النساء، تقودهن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ووصفت دينا ستوري الشهادات الدولية، بأنها تقدير مهم يشيد بالالتزام المتواصل لهذه النسخة من إكسبو الدولي بالمساواة بين الجنسَين في مكان العمل، وتابعت: " التقديم على الجائزة ليس فقط من أجل أن نبرز أنفسنا؛ بل كي نبين للعالم أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في منصة إكسبو وفي منطقة العالم العربي ككل، علاوة على كونه نهج مهم تنتهجه دولة الإمارات ".

وعن توعية الجمهور بمفهوم الاستدامة، أردفت : " الاستدامة بمفهومها الشامل ليس البيئية فقط وإنما هناك الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، بالنسبة لنا كفريق عمل في إكسبو دبي ركزنا بالفعل علي الاستدامة الاجتماعية بجانب الاستدامة البيئية والاقتصادية، لذا قدمنا علي الجائزة ولدينا الكثير من الشهادات الدولية الأخرى التي حصلنا عليها في مجالات الاستدامة، منها الليدز وشهادة الآيزو 20121، من أجل ترسيخ مبدأ الاستدامة في إكسبو 2020".

المساواة بين الجنسين

ولفتت إلى محاولة التركيز علي أهمية الاستدامة الاجتماعية من خلال المساواة بين الجنسين، وأيضا الاهتمام بذوي الهمم، مشددة على أن إكسبو منصة رائدة كان لها نهج محدد في تمكين النساء اللاتي يعملن في كافة المجالات من الأمن والبناء وإدارة العمليات والطب والاقتصاد وغيرها من المجالات المتخصصة وربما الصعبة التي يعمل بها الرجال.

وعن الرسائل المهمة ومكتسبات ما بعد إكسبو 2020 دبي، أوضحت أن "إرث إكسبو دبي" ليس فقط في المباني الموجود به، إنما يتعدى إلى الجوائز والشهادات الدولية التي حصل عليها، ومنهجية العمل والمفاهيم والحلول المطروحة، ومبادئ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والتركيز علي أهداف واستراتيجية الدولة وتحقيقها، لافتة إلى أنه داخل تلك المنطقة الصغيرة تأتي الانطلاقة المستدامة إلى العالمية.

وثمنت دور فريق العمل الطموح، مؤكدة أن الجائزة تمثل شرفا لها كامرأة كونها جزءا لا يتجزأ من فريق إكسبو، مع استمرار الطموح لتحقيق الأهداف، وإكسبو دبي نموذج دولي مشرف لمن يريد أن يحقق حلمه في دولة لا تعرف المستحيل، مضيفة أن لكل شخص في فريق إكسبو حلم لا يتجزأ من حلم إكسبو الكبير، وهو إرث شخصي وعربي ودولي لكل فرد في ذلك الفريق.

تأتي الجائزة العالمية بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 للاحتفال بيوم المرأة العالمي ، تحت شعار #كسر_التحيز للعام 2022، كما أن برنامج "يوم المرأة العالمي " يشكل جزءًا من برنامج الإنسان وكوكب الأرض الذي أطلقه إكسبو دبي ضمن أسابيع الموضوعات، كونه النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي تضم جناحا مستقلا مخصصا للمرأة منذ أكثر من 50 عاما.

يذكر أن التكريم أخذ في الحسبان؛ أن النساء يشكلن أكثر من نصف القوى العاملة الكاملة في إكسبو 2020 دبي (53 في المائة)، وأكثر من ثلث جميع الرؤساء الرفيعي المستوى (38 في المائة)، وتتبوأ النساء مناصب إدارية بنسبة 52 في المائة، ويشغلن أكثر من ثلاث من أصل خمس وظائف مخصصة للخريجين.