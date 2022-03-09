«رؤى من القلب» تروي قصة غانا

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت غانا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، أمس، بأداء شعري مصحوب برقصات تقليدية احتفاء بالمساهمات العالمية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا. حضر الاحتفال نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، الذي كان في استقباله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

فرص جذابة

وقال الرئيس نانا أكوفو أدو: «إن مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة، لأننا أمة تتمتع بفرص جذابة بلا شك، ونحن من الدول القليلة التي استطاعت أن تحافظ على نموها خلال جائحة كورونا».

تبادل الخبرات

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تتيح لنا غانا من خلال مشاركتها فرصة معايشة ثقافتها الحية؛ وتبرز موقعها كمركز للأعمال، حيث تستعرض مجموعة واسعة من المجالات المفتوحة للاستثمار».

وأضاف معاليه: «نحن فخورون بعلاقة الصداقة طويلة الأمد التي تجمعنا بغانا، ونتطلع إلى بحث مجالات جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات من أجل مصلحة ورفاهية شعبينا».

وقدم نانا أساسي، أحد أبرز شعراء غانا الشباب، مقطوعة بعنوان «رؤى من القلب»، تناولت قصة غانا الفريدة والتنوع الثقافي في البلاد، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي.

وسيعقد منتدى للتجارة والاستثمار تحت عنوان «غانا مفتوحة للأعمال» في مركز بيزنس كونكت في إكسبو 2020 دبي، اليوم، لعرض الفرص التي تقدمها غانا، الواقع جناحها في منطقة الفرص، والمصمم على طراز البورصة بلمسة غانية مشرقة وحيوية.

ويمكن لزوّار الجناح أيضاً اكتشاف الأزياء والأعمال والموسيقى في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية.

وتمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.