محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش في إكسبو 2020 دبي

المصدر: زام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، في مقر إكسبو 2020 دبي.

ورحب سموه بمعالي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش، وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

واستعرض اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين.

من جانبها، أشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها ودولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات، كما أشادت معاليها بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من إكسبو العالمي، ما يعكس قدرة دبي ودولة الإمارات على تنظيم واستقبال كبرى الفعاليات العالمية بكل كفاءة واقتدار.

اتفاقيات تعاون..

وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومعالي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية بنغلاديش، شملت مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قام بتوقيعها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومذكرة تفاهم أخرى للتدريب الدبلوماسي، وقعها معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي مسعود بن مؤمن، وكيل وزارة الخارجية بجمهورية بنغلاديش.

كما شملت اتفاقيات التعاون، مذكرة تفاهم بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية، وقعها سعادة سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكازي امتياز حسين، رئيس معهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية، كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية، وقعها من الطرفين سعادة سلطان بن سليم، رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، وسعادة محمد جاشم أودين، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء والمسؤولين.