إكسبو 2020 يحصل على شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين

المصدر: دبي – بشار باغ

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أعلنت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، أن الحدث العالمي حصل على شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين في فئة المساواة بين الجنسيين للفعاليات الضخمة.

وفي كلمة ألقتها خلال منتدى "كسر التحيز" الذي نظمه أمس جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع كارتييه، أوضحت معاليها أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود التي يبذلها إكسبو 2020 دبي لدعم و تحفيز المساواة في مختلف السياسات الداخلية وآليات التواصل الخارجي، وكذلك في مختلف العمليات والأجنحة وبرامج المحتوى.

وكشفت معاليها أن جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي استقبل أكثر من ربع مليون زائر من مختلف الجنسيات والشرائح والثقافات واستضاف أكثر من 170 فعالية تتناول مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالمرأة.