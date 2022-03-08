جناح «نون النسوة».. صوت القوة الناعمة في الدفاع عن المساواة

المصدر: البيان

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بالتعاون مع كارتييه، جمع جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي في حلقة نقاشية اليوم الاثنين ثلاثة من الفنانين الذين سلطوا بأعمالهم الضوء على دور إكسبو 2020 دبي وجناح المرأة في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المرأة.



ضمت الحلقة النقاشية كلا من نادين لبكي وميلاني لوران وإل سيد؛ وقالت هند العويس، نائب رئيس إدارة المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، في كلمتها الافتتاحية: "كل من حضر هنا في جناح المرأة يتحدث عن أهمية التعليم وعن حصول المرأة على مقعد على الطاولة، ليس فقط في المناصب القيادية، ولكن التأكد من أن وجودها ليس رمزيا".



وتابعت: "نحن بحاجة إلى نساء على كل المستويات؛ وهذا ما فعلناه في إكسبو. لقد التزمنا بإنشاء جناح مستقل للمرأة، وتأكدنا من أن قضية النساء والفتيات مضمونة في كل ما نقوم به، بما في ذلك كونها جزءا لا يتجزأ من برنامج إكسبو للإنسان وكوكب الأرض. وهناك الكثير الذي ستتمكن من التعرف عليه عندما نغلق أبوابنا. أعتقد أن هذا الجناح سيكون بمثابة مثال – كما نأمل – في معارض أخرى، لضمان أن تكون قضايا المرأة مركزية في كل ما نقوم به".



واتفقت الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي أعدت فيديو لجناح المرأة حول موضوعه "عندما تزدهر المرأة، تزدهر البشرية جمعاء"، على أهمية تأثير الجناح وقوة الفن في إحداث التغيير. وقالت: "الفن يجعل الناس يتعاطفون أكثر مع بعضهم البعض. من خلال الفن، يمكننا تغيير الكثير؛ من خلال الفن، نحن قادرون على التأثير في العديد من العقليات وتغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة".



وتحدثت الممثلة الفرنسية وكاتبة السيناريو والمخرجة ميلاني لوران، في اتصال عبر الفيديو عن بعد، عن أهمية إنشاء جناح خاص بالنساء وكيف عزز ذلك من قوة إضفاء المشاعر على القضايا الحيوية؛ وقالت: "هي تجربة أنثوية بشكل خاص؛ المشاركة بشكل متوافق عاطفيا يجعلنا أقوياء للغاية".



واحتفاء بالمساهمات المهمة، يوضح جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي أنه عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية. ويسلط الجناح الضوء على المساهمات المهمة التي قدمتها المرأة في النهوض بالمجتمعات، فضلا عن التحديات التي لا تزال تواجهها، في الوقت الذي يعمل فيه العالم من أجل مستقبل أكثر استدامة.