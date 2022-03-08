صانعات التغيير.. فعاليات استثنائية ملهمة اليوم في إكسبو.. كونوا معنا

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات عالمية ملهمة، وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية استثنائية لزوار الحدث الدولي الكبير، أبرزها:



اليوم الوطني لغانا

- 12:05، ساحة الوصل



اليوم الدولي للمرأة



تجمع كسر التحيُز

-حيّاكم في هذه الفعالية العامة للتوعية باليوم الدولي للمرأة والاحتفاء به، وتسليط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وإبراز أفضل الممارسات وقصص النجاح للمشاركين في إكسبو 2020 دبي

- تشمل قائمة المتحدثين:

-معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات

-السفيرة جينا أبيركرومبي-وينستانلي، المسؤول الأول لشؤون التنوع والشمول بوزارة الخارجية الأميركية

- أنيتا بهاتيا، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

- 09:00-13:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



يوم المرأة البولندية | بولندا

- دعوة للانضمام إلى ندوة بشأن تمكين المرأة، والمشاركة في ورشة عمل، والاستماع إلى قصص أكثر النساء تأثيرا في بولندا، يتوِّجها خطاب تحفيزي ومُلهم

- 10:00-20:00، جناح بولندا



اليوم الدولي لحقوق المرأة | فرنسا

-فرصة للانضمام لمساعدة فرنسا في تعزيز جهودها إزاء التقدم المُحرز والإنجازات المحققة في مجال حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، والاحتفاء بها.

-11:00-19:00، جناح فرنسا



كندا تكرّم النساء في فعالية بعنوان "نساء يُلهمن نساء"

-سيستضيف جناح كندا جلسة نقاشيّة حصرية تقودها مجموعة من السيدات الأكثر إلهاما في الدولة، اللواتي يُمهِّدن الطريق في مجال تطوير الابتكارات التقنية التي تُحدث تأثيراً من أجل مستقبل أفضل

-12:00-13:00، جناح كندا



منتدى كسر التحيّز

-سيستضيف جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع كارتييه، منتدى يجمع صنّاع السياسات، وقادة مؤسسات الأعمال، وأصحاب الرؤى. سيشارك المتحدثون، تحت شعار #كسر_التحيز، في حوار بشأن تفكيك القوالب النمطية الضارة، والالتزام بتبني ممارسات من شأنها دفع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، في مختلف القطاعات والميادين

- تشمل قائمة المتحدثين:

-معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة

-الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلادش

-معالي نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية

- 13:00-18:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 1B جنوب



صانعات التغيير"دعوة إلى المساواة بين الجنسين من أجل غدٍ مستدام"

-جلسة نقاشيّة تضم عددا من النساء المُلهمات بجرأتهن وتنوعهن، سيشاركن قصصا عن التحوّل والإنجازات التي قمن بها في سبيل مواجهة بعض من أكبر التحديات في العالم

- 10:00-10:50 ، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



يوم المرأة في جناح بلجيكا

- ستفتتح فنانتان معرضيهما في جناح بلجيكا، لمناقشة أعمالهما التي ستُعرض حتى الثالث عشر من شهر مارس

- 15:00-16:00، جناح بلجيكا



رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) تحتفل باليوم الدولي للمرأة

-حيّاكم في احتفال وموكب – موكب ينظمه جناح رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) لنساء يرتدين أزياء تقليدية في شارع الغاف، 16:00-17:00ـ جناح رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)

- استعراض موسيقي خاص، 17:00-17:30، جناح إندونيسيا



سلسلة الاستثناءات /اليوم الدولي للمرأة – جلسة مُخصَّصة

- 16:30-19:30، جناح المرأة



احتفالية اليوم الدولي للمرأة

- احتفالا باليوم الدولي للمرأة، ندعوكم لحضور احتفالية لا تُفوَّت ينظمها جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه، لإلهام الحضور لجعل العالم مكانا أفضل للنساء والبشرية – لأن ازدهار المرأة ازدهار للبشرية بأكملها

- 20:00-20:45، ساحة الوصل



فعاليات أخرى



ألمانيا: مبادرة "فورشرفيلت" من هنكل في ملتقى ألمانيا

-دعوة للانضمام إلى فعالية ممتعة وتعليمية تتمحور حول مفهوم الاستدامة ومعنية بالأسرة؛ فورشرفيلت مبادرة تعليمية دولية تهدف إلى إثراء روح الاستكشاف لدى الأطفال

- 10:00-12:00، جناح ألمانيا



مؤتمر السنغال الإعلامي

-ندعوكم لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في السياحة والنقل الجوي في السنغال في ضوء أسبوع السياحة والنقل الجوي في جناح السنغال

-13:00، مركز إكسبو الإعلامي، قاعة المؤتمرات الإعلامية، الغرفة A



مؤتمر (الرابطة الدولية لمنتجي البستنة) للمدن الخضراء

-سيشمل مؤتمر (الرابطة الدولية لمنتجي البستنة) للمدن الخضراء متحدثين رفيعي المستوى سيقدمون البرامج التي تقوم بها المدن والبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المبادرات العالمية (مثل اتفاقية باريس)، مع التركيز بشكل خاص على المساهمة التي تقدمها "الحياة الخضراء" لتحقيق الأهداف المعلنة

- 15:00-18:15، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية، الغرفة A

بطولة العالم للجمباز الجوي 2022 – إكسبو 2020 دبي

-دعوة لمشاهدة رياضيين عالميين يحلّقون عاليا، وتحلِّق معهم مشاعر المشاهدين، وسط أجواء تحبس الأنفاس، ومليئة بالتشويق، عند مشاهدتكم للحركات الالتفافية غير المتوقعة حين يتبدل فيها الفضي بالذهبي في غمضة عين، في هذا العرض المستوحى من عروض السيرك البهلوانية

- 8-10 مارس، 16:30-22:00، ساحة إكسبو الرياضية



أصوات أوتياروا - آني كرومر | نيوزيلاندا

-ندعوكم للانضمام إلى هذا الحفل والاستمتاع بأغنية "كيوي غروف" على إيقاعات النقر بالأقدام مع الفرقة الموسيقية النيوزيلندية الشهيرة "أرديجا"، والمغنية وكاتبة الأغاني الساحرة آني كرومر. فرصة لا تفوَّت لاختبار هذا المزيج الساحر بين موسيقى آر أند بي وموسيقى الفانك الراقصة وموسيقى الفولك الشعبية، مع الشعور الفريد لوقع الألحان البولينزية

- 8-9 مارس، 18:30-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



أوركسترا الفردوس

-ندعوم للاستمتاع بسحر الأوركسترا الموسيقية النسائية المبدعة المؤلفة حصريا لإكسبو 2020 دبي بقيادة وإشراف الموسيقار المبدع الحاصل على جائزة أوسكار، إيه آر رحمان. يقدم لكم الموسيقار رحمان مسارات موسيقية جديدة برفقة هذه الأوركسترا النسائية

- 20:00-21:30، منصة اليوبيل



نادي إكسبو 2020 للكوميديا | نيتين آر ميراني ونيتي بالتا، وآخرون

-فرصة للاستمتاع بوصلة من الضحك في هذا العرض الذي ستُحييه الممثلة الكوميدية نيتي بالتا، صاحبة العرض الكوميدي "أولموست سانسكاري"، وتنضم إليها اليوتيوبر والفنانة الكوميدية أيشواريا موهانراج، وأديتي ميتال، واحدة من أوائل الفنانات الكوميديات في الهند؛ وآنو مينون، المخرجة السينمائية وكاتبة السيناريو، برفقة مغنية البلاي باك، سوبريا جوشي، في أمسية نسائية خالصة، وأجواء مسلية حافلة بالضحك

- 19:30-23:00، ساحة مركز دبي للمعارض



إيدينا زيرتس موكوس وفرقتها | هنغاريا

-استعدوا لخوض تجربة مذهلة مع هذه النجمة الموسيقية العالمية المجرية؛ فموسيقاها تتخطى حدود المألوف بالغناء وعزفها على الكمان، ودمجها الموسيقى الكلاسيكية والعالمية (الإثنو) والجاز

- 20:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



دي جيه تي-سيا

-انتقلوا معنا إلى عالم مليء بالإيقاعات في عرض ستُحييه منسّقة الأغاني الدي جي تي-سيا، وهي منسقة دي جيه وراقصة تحظى بمكانة مرموقة، وأدت عروضها في نوادي شملت أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم. وستمتع زوار إكسبو 2020 دبي بأسلوبها الذي يتنقل من موسيقى الهيب هوب إلى موسيقى الدانسهول، ومن موسيقى البايلي فانك إلى البايلي فانك والتراب

- 22:00-23:00، منصة اليوبيل

