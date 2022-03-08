من رواد الفضاء إلى الفنانين.. إكسبو قصة نجاح وطنية بخبرات إماراتية

المصدر: البيان

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تجمع المعرفة، والابتكار، والثقافة، وكرم الضيافة الإماراتية العالم بأكمله في إكسبو 2020 دبي، مع وصول إجمالي عدد الزيارات لموقع الحدث الدولي إلى17,434,222 زيارة، بزيادة بلغت 1.4 مليون زيارة في أسبوع واحد، مدفوعة بمجموعة رائعة من الفعاليات والفنانين.



واستعرضت أمسية فنية أقيمت يوم الجمعة، الموافق 4 مارس، بمشاركة نخبة لامعة من النجوم، أفضل المواهب الإماراتية، حيث ازدانت ساحة الوصل بحفلين قدمهما أسطورة الطرب ميحد حمد، ونجم الغناء والتلحين فايز السعيد. وغنى الفنان فايز السعيد باقة من أشهر أغانيه، منها "جزاك الله خير"، و"جيتك على الموعد"، و"ينسى". فيما صحب الفنان ميحد حمد، وهو من رواد الأغنية الإماراتية، الجمهور في رحلة عبر تقاليد الإمارات وفلكلورها، مؤديا مجموعة من أنجح الأغاني التي قدّمها على مدار مشواره الفني الممتد لأربعة عقود، ومنها "برق لاح"، و"وين يالغايب"، و"يا قمر"، على أنغام العود، وسط حماس جمهوره الذي رافقه بالرقص والغناء. وبعد غياب طويل عن الحفلات الحيّة، عاد الفنان ميحد حمد للقاء جمهوره، حيث لاقى ترحيبا حارا من زوار إكسبو 2020 دبي، لا سيما الجيل الجديد من معجبيه.



ومن المقرر أن يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي، وهو سفير إكسبو 2020 دبي، وأحد الأصوات التي أدّت أغنية إكسبو 2020 "هذا وقتنا"، حفلا غنائيا يوم 9 مارس، لينضم إلى قائمة استثنائية من الفنانين الذين غنوا في الحدث الدولي، تشمل بلقيس فتحي، وعبد الله المستريح النعيمي، وعبدالله بالخير، إلى جانب أحلام، وألماس، وعيضة المنهالي، وفاطمة زهرة العين، وديانا حداد، والوسمي، وغيرهم ممن قدّموا حفلات رائعة وأمتعوا الجماهير على مدار الأشهر الخمسة الماضية.



وإلى جانب نجوم عالم الترفيه، أضاء الحدثَ الدولي نجوم في ميدان استكشاف الفضاء على مدار فترة انعقاده، حيث انضمت رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي، وهي أول رائدة فضاء في العالم العربي، إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في إكسبو 2020 دبي في أكتوبر 2021. وعاد المنصوري إلى موقع الحدث الدولي في ديسمبر، وانضم إليه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي تدرب إلى جانبه في مهمته إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019. وكان محمد الملا، وهو متدرب إماراتي اختير من بين أكثر من 4,000 مرشح للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، من النجوم الصاعدين في أسبوع الفضاء المنظم من إكسبو 2020 دبي في أكتوبر الماضي.



وعلى صعيد الفنون البصرية، شارك كل من عفراء الظاهري، وعبد الله السعدي، وأسماء بالحمر، وشيخة المزروع في برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة، بينما استعرض حرفيون بارعون المهارات التراثية التقليدية، إلى جانب تشكيلة من أشهى الأطباق المحلية المعدّة بيدي الشيف مصبّح الكعبي.



واحتفاء بالتميز الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رحب موقع إكسبو 2020 دبي بفريق "الإمارات"، وفريق كرة السلة الإماراتي، واتحاد الإمارات العربية المتحدة للملاكمة، واستضاف الحدث الدولي سباقا مرحا لإلهام أجيال المستقبل شاركت في تدشينه حمدة الحوسني، وهي واحدة من أنجح وأسرع عدّاءات الأولمبياد الخاص.



وفي إطار احتفال إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف الـثامن من مارس، ويُقام هذا العام تحت شعار #كسر_التحيّز، ينظم الحدث الدولي برنامجا متكاملا يجمع كبار المفكرين. وتشمل قائمة المتحدثين البارزين في فعالية بعنوان تجٌمع كسر التحيُز، معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي ستفتتح الفعالية. وتشمل الفعالية مشاركة أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودردشة مع السفيرة جينا أبيركرومبي-وينستانلي، المسؤول الأول لشؤون التنوع والشمول بوزارة الخارجية الأميركية. وإلى جانب ذلك، تستضيف الفعالية أول وزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، وزيرة التسامح السابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمشاركة خبراتها مع الحضور، فضلا عن معالي الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش؛ ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.



وشهد حفل موسيقي مذهل أقيم يومي 6 و7 مارس، تحت عنوان "نحن سيدات العالم"، مشاركة فنانات من شتى أنحاء العالم غنين في حديقة الاحتفالات، في أول مهرجان موسيقي بقيادة نسائية على مستوى الشرق الأوسط. ومن أبرز المشاركات في المهرجان الفنانة النرويجية ناتالي ساندتروف، والمغنية والملحنة الكوبية إيمي ألفونسو، ومغنية الراب المولودة في شيكاغو من أصول بنجابية ألو والا شيفاني، والمغنية ومؤلفة الأغاني والفنانة التشكيلية اللبنانية تانيا صالح، والفنانة الأنجلو-مصرية المولودة في بلجيكا ناتاشا أطلس، بالإضافة إلى فرقة "ليز أمازون دافريك".



وعلاوة على ذلك، ينتظر زوار إكسبو 2020 دبي حفل حابس للأنفاس يُحييه الثنائي العراقي الشهير أصيل هميم وماجد المهندس، على منصة اليوبيل يوم 15 مارس، ضمن الجلسة الأخيرة من سلسلة أمسيات جلسات في إكسبو 2020 دبي. وعلى غرار بوني تايلر وبوني إم، ستعتلي أساطير موسيقية أخرى خشبة المسرح في إكسبو 2020 دبي، منها الأيرلندي كريس دي بيرغ في شارع الوصل يوم 11 مارس، وفرقة الريغي البريطانية "يو بي 40" في حديقة الاحتفالات يوم 13 مارس.



وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي عتبة الـ 174 مليون زيارة، مدفوعة بباقة من الفعاليات الترفيهية المُتاحة عبر "لايف من إكسبو"، ومنها حفلات بلاك آيد بيز، وإيه. آر. رحمان، وكولدبلاي.



وفيما يحمل إكسبو 2020 دبي في جعبته المزيد من التجارب والأنشطة المبهرة، التي ستقام على مدار الأسابيع الثلاثة الختامية، قبل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس، يتبنى الزوار شعار "لا تفوّتوا آخر فرصة، فلن تتاح مرة أخرى".

