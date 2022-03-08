نحن النساء.. موسيقى صون الكرامة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظي مهرجان "نحن النساء" الموسيقي الرائد، الذي تقوده السيدات، في يومه الثاني، باهتمام بالغ من زوار إكسبو 2020 دبي، وهو يقام في حديقة الاحتفالات ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة، بالشراكة مع منتدى "صون الكرامة في رواية القصص" وجناح المرأة، وبالتعاون مع كارتييه. وقدمت خمس فنانات وروائيات عالميات عروضهن الموسيقية، واجتمعوا معا في هذا الحدث العالمي لبناء الوحدة والوعي الاجتماعي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



ويهدف المهرجان، الأول من نوعه للنساء في الشرق الأوسط، إلى تسليط الضوء على أهمية تحدي الصور النمطية المجحفة بحق النساء والتي تعيق تقدمهن، بالإضافة إلى السعي لبناء عالم يراعي المساواة بين الجنسين، ويتسم بالتنوع والإنصاف والشمول، ويقدر الاختلاف ويحتفي به. فمعا يمكننا تحقيق المساواة للمرأة وتمكينها، لنتمكن جميعا من كسر التحيز.



وافتتحت الحفل دينا الوديدي، المغنية والملحنة وعازفة الغيتار والدف المصرية، حيث أبدعت بأداء أغانيها الهادئة تارة والصاخبة تارة أخرى، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان، الذي سيوصل حتما صوت النساء إلى جميع أنحاء العالم، من خلال منصة إكسبو 2020 دبي.



ثم اعتلت المسرح فرقة "ليز أمازون دافريك"، وهي قوة إبداعية تحتضن أصواتا نسائية من مختلف أنحاء أفريقيا، تجمع بينها تناغمات لطيفة وقوية. تأسست الفرقة عام 2014 على أيدي النجمات الموسيقيات الشهيرات وناشطات التغيير الاجتماعي ماماني كيتا وأومو سانغاري ومريم دومبيا. ومنذ ذلك الحين، توسعت المجموعة لتشمل العديد من الفنانات من جميع أنحاء أفريقيا، ويصل عدد عضواتها إلى 27 مغنية.



ووجهت عضوات الفرقة كلمتهن للسيدات: "اليوم نحن هنا في إكسبو 2020 دبي لنقول لكن، استمتعن بحياتكن، وكن قويات، وتواصلن مع إحساسكن، وقلن ما تردن. لا تكتمن مشاعركن أبدا، فالكتمان قد يقتل صاحبه. عليكن الدفاع عن حقوقكن، والعناية بأنفسكن، فلا أحد سيقوم بهذه المهمة غيركن".



بعد ذلك، طغى هدوء نغمات المغنية اللبنانية تانيا صالح على المسرح، حيث امتزجت الأصوات التقليدية اللبنانية بلمستها العصرية الخاصة، وقالت: "على المرأة أن تعرف تماما ما تريد. عندها فقط ستكون قادرة على تحقيق أحلامها".



ثم اعتلت المسرح المغنية المصرية ناتاشا أطلس، فأطربت الحضور بصوتها الشجي، وقالت: "تُعتبر مثل هذه المهرجانات مهمة جدا لتمكين المرأة ودعمها في قضيتها. فكل المشاركات معي اليوم نساء قويات، يحتجن مجرد الدعم، والوصول إلى مسرح كهذا لإيصال أصواتهن، وأتمنى أن نجد مثل هذا المهرجان في كل مكان".



واختتمت الأمسية سعاد ماسي، مغنية وكاتبة أغاني وعازفة غيتار جزائرية، بصوتها المخملي، وعبرت بأغانيها عن قوة المرأة وصلابتها، وأحقيتها في المطالبة بحقوقها، وإثبات ذاتها.



وتستمر احتفالات اليوم الدولي للمرأة غدا في إكسبو 2020 دبي، بتجمع قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والتكنولوجيا والثقافة، تحت شعار كسر التحيز، الذي يقدّر الاختلافات ويطمح لعالم تسوده المساواة بين الجنسين، ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.

