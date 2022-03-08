الصومال.. جوهرة الفرص والتنمية البشرية

المصدر: البيان

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يدعو جناح جمهورية الصومال بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، الزوار للتعرف على تاريخ وعراقة هذا البلد، الواقع في القرن الأفريقي، حيث تكمن الفرصة في جوهر التنمية البشرية والنمو.

واحتفلت جمهورية الصومال بيومها الوطني في إكسبو الإثنين، بحضور سعادة أحمد طاهر محمد، القائم بأعمال سفارة جمهوية الصومال لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية الصومالية المقيمة في الدولة.



وكان سعادة صالح سيف الشحي، نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مقدمة مستقبلي الوفد الصومالي لدى وصوله إلى منصة الأمم، حيث رُفع العلم الوطني لكل من الإمارات والصومال وعُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.



وأشاد صالح سيف الشحي بمشاركة الصومال الهادفة والفاعلة في إكسبو 2020 دبي، معتبرا حضور البلد الشقيق فرصة ليتعرف العالم على ما حققه الصومال من نجاحات وتطور في مختلف القطاعات، ومنصة لعرض خطط الصومال المستقبلية لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.



وقال الشحي: "تبرز جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 ميزاتها التنافسية التي تزخر بها من حيث مواردها الطبيعية وشبابها المستعد للمشاركة في نهضة الصومال، بالإضافة إلى عرض الفرص اللامحدودة للاستثمار الأجنبي المباشر وابتكاراتها في العديد من المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة."



وأضاف: "نحن في الإمارات العربية المتحدة، نتطلع دائما إلى توسيع تعاوننا مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة، ومن خلال الفرص اللامتناهية التي يوفرها إكسبو الدولي هذا، فإن دولة الامارات تأمل في الاستفادة من تلك الفرص في تعزيز شراكتها مع الصومال الشقيق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين."



من جهته، قال سعادة أحمد طاهر محمد: "تربط الصومال والإمارات علاقات فريدة وتاريخية دائمة، بين شعبيهما وحكومتيهما، شكّلتها الأخوّة والتعاون والتاريخ المشترك."



وأضاف: "نود أن نشكر الإمارات على دعمها المستمر للشعب الصومالي، خاصةً في أوقت المحن. وننتهز هذه الفرصة لنحتفل مع الإمارات باليوبيل الذهبي والإنجاز الرائع الذي حققته في الخمسين عاما الماضية، من بناء مجتمع قوي ومسالم ومزدهر واقتصاد متنوع عالمي المستوى."



وأكد أحمد طاهر محمد أن الصومال شرع في خطته التنموية المستدامة القائمة على التجارة والاستثمار لدعم الاقتصاد وإيجاد الفرص للمستثمرين ورواد الأعمال، مشددا على أن الحكومة تعمل بلا كلل لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة وبناء مجتمع مدني قوي ومتماسك.



وبعد الكلمات الرسمية، اختُتم الحفل بعرض فني قدمته مجموعة من الطلبة الصوماليين المقيمين في الدولة، حيث استعرضوا الفنون الغنائية الصومالية العريقة، كما قدموا مجموعة من الرقصات التقليدية التي تؤدى في مناسبات معينة، مثل الزفاف والأفراح.





وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، عبر تسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية وتقديم العروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم للتعاون في صنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.

