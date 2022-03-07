إيقاعات آسرة لفنانات استثنائيات في اليوم الدولي للمرأة

المصدر: البيان

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مواكبة للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، وذلك بالشراكة مع منتدى "صون الكرامة في رواية القصص" وجناح المرأة، وبالتعاون مع كارتييه، قدمت كوكبة من الفنانات الاستثنائيات، القادمات من خلفيات ثقافية متعددة، باقة من الأغنيات والموسيقى الآسرة في الهواء الطلق في حديقة الاحتفالات في إكسبو 2020 دبي، واختيرت الفنانات بناء على إسهاماتهن في مجالات الثقافة والفنون، وتفانيهن في تعزيز التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبدأت الفنانة النرويجية نيون لون الحفل بتقديم أغانٍ عدة باللغة الإنجليزية من ألبوماتها الجديدة والقديمة، منها أغنية "اشتقت إليك". وخلال الأغاني التي أدتها، عبرت نيون عن فرحتها بالغناء في إكسبو 2020 دبي، وأكدت أنها المرة الأولى التي تزور فيها دبي، الأمر الذي زاد من حماسها.

ثم قدمت الفنانة الكوبية، إيمي ألفونسو، أجمل أغنياتها باللغة الاسبانية، وتفاعل الجمهور مع أغنياتها والموسيقى الصاخبة المرافقة لأدائها الاستعراضي على خشبة المسرح. وتماهى أداؤها مع أنغام عازفي الإيقاع والغيتار والبيانو. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان نحن النساء، ودعمها لجميع النساء في العالم ليعشن في سلام.

وقدمت الفنانة آلو ولا شيفاني، المعروفة بأسلوبها في الرقص المصحوب بالموسيقى الصاخبة، عرضا مميزا، حيث تفاعل الجمهور مع الباقة التي قدمتها من الأغنيات العصرية الممزوجة بالموسيقى الأمريكية والكلاسيكية والهيب هوب.

وقالت آلو: "يجب أن تكون لدينا فكرة أكثر شمولا عن شكل المرأة على المسرح. فها أنا ذا أبلغ من العمر 40 عاما، وأنا أم، وسأقدم موسيقى الراب. أحب ارتداء الألوان، ويجب أن تكون لدي مساحة في صناعة الموسيقى".

وأضافت: "وجود العديد من الأنواع المختلفة من النساء ورسائلهن على خشبة هذا المسرح، يظهر مدى تعددية النساء، وكيف يمكن أن يكنّ مختلفات، ويعزز المساواة والحرية االتي لم تزل غائبة في كثير من دول العالم. فليس عليك الانسجام مع قالب معين، بل يمكنك التمتع بالحرية".

وعبرت الفنانة إيمي ألفونسو عن سعادتها الغامرة وفخرها الكبير بالتواجد في إكسبو 2020 دبي، وبكونها جزءا من هذا المهرجان المهم للنساء، وقالت: "هذه منصة جيدة جدا للنساء، وفرصة لجميع هؤلاء الفنانات الموهوبات للتعرف على جمهور جديد، وإحضار ثقافاتهن وهوياتهن إلى المكان".

وأكدت إيمي الحاجة إلى المزيد من المهرجانات النسائية القوية المماثلة لهذا المهرجان، لنشر رسائل قوية من أجزاء أخرى من العالم، ومزج الثقافات والموسيقى، وإحداث تأثير كبير في العالم، ودفع العمل نحو التغيير الثقافي.

ومن جانبها، قالت هند العويس، نائب رئيس أول، إدارة شؤون المشاركين الدوليين، إكسبو 2020 دبي: "إننا نشهد حدثا تاريخيا، حيث تجتمع موسيقيات من المنطقة والعالم لأول مرة في مهرجان للنساء، يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم، مفادها أن أصوات النساء مهمة، في الوقت الذي لا يزال واضحا أن أجندة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة البالغة الأهمية، لم تتحقق بعد".