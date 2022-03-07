نحن مهرجان قصص المرأة..عيشوا الفرح مع فعاليات اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم(الإثنين) مجموعة من الفعاليات الدولية المهمة والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية الشيقة والممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني للبيرو

-10:15، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية، 11:15، جناح البيرو



البيرو: حفل سيلفيا فالكون

-سيلفيا فالكون مغنية رائدة ومبتكرة، تتنقل في عروضها بين الموسيقى التقليدية المستوحاة من جبال الأنديز البيروفية، وألحان المستيزو والأنغام الساحلية، والموسيقى الإلكترونية

- 19:30، منصة البحر



البيرو: عرض باليه فولكلوريكو ناثيونال

-دعوة لاستكشاف "ويرا"، وهو عرض يقوم على الانصهار الثقافي، ويجمع رقصات من الساحل وجبال الأنديز والأمازون، مع استخدام الرياح بوصفها عنصرا موصلا.

- 20:30–21:00، منصة الأرض



اليوم الوطني للصومال

-16:15، ساحة الوصل



فعاليات أخرى



معرض وجوه النساء الإماراتيات

-معرض الوجوه الإماراتية عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتمحورة حول النساء، يُلقي الضوء على أنماط الحياة في الأيام الأولى لدولة الإمارات قبل قيام الاتحاد

- حتى 20 مارس، طوال اليوم، درب غيّاث



منتدى المرأة في الرياضة

-منتدى يركّز على النهوض بالمرأة في مجالات الصحة، وعلوم الرياضة، ورعاية الرياضيين المميزين، والقيادة، وإدارة الشؤون الرياضية، والحوكمة، والمهن، ومسارات التعليم، بالإضافة إلى دورها في الإعلام والصحافة، وسبل التغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركتها

-10:00 - 18:00، الملتقى، شمال



معرض: نساء لوكسمبورغ المُلهمات

-يتتبع المعرض حياة 12 امرأة شجاعة سلكن مسارات استثنائية وبتن يحدثن فرقا أو تركن بصمتهن بالفعل في تاريخ دوقية لكسمبورغ الكبرى

- 10:00– 22:00، جناح لوكسمبورغ



سلسلة الاستثناءات

-حلقة نقاشية مع الفنانين المساهمين في تصميم جناح المرأة

-سيلتقي الفنانون الأربعة، الذين كُلّفوا بمهمة تصميم جناح المرأة، في حلقة نقاشية مدتها 40 دقيقة، تعقبها جلسة حوارية مُدتها 20 دقيقة. سيُشارك في هذه الجلسة كلٌ من ميلاني لوران، ونادين لبكي، ولورا غونزاليس، بالإضافة إلى إل سيد

- 10:30– 13:30، جناح المرأة





الاستثمار في رائدات الأعمال: القيمة المضافة

- ستبحث هذه الجلسة النقاشية الجانب الذي يتعلق بكيفية تقليص أو إزالة الفجوة القائمة في التمويل والتي تعاني منها النساء في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا على وجه التحديد، كما ستنظر في الحلول التي يمكن طرحها للتغلب على هذه العوائق، وفي كيفية تيسير سُبل حصول المرأة على رأس المال وغيره من الاحتياجات التمويلية الأخرى

-12:00 – 13:00، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص



إرساء برنامج "وان تريد أفريكا" على أرض الواقع

-يعمل مركز التجارة الدولي بالتعاون مع شركائه على نشر الابتكار وتعزيز العلاقات التجارية عن طريق برنامج "وان تريد أفريكا"، بُغية دعم تيسير الأعمال التجارية في الدول التي تقع ضمن حدود قارة أفريقيا ومعها

- 15:00 – 16:00، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص





سلسلة الاستثناءات | تعزيز دور المرأة في أوقات الأزمات: المرأة كقوة للتغيير

-ستناقش لجنة رفيعة المستوى، تجمع نساء قادمات من الدول الفرانكوفونية، المسائل المتعلقة بالتعليم والتمكين بوصفهما عاملين رئيسيين في قدرة المرأة على الصمود في أوقات الأزمات، مع سرد ملهم لتجارب هؤلاء النساء وإنجازاتهن

-15:00– 18:00، جناح المرأة



نحن، مهرجان قصص المرأة

- أول مهرجان موسيقي رائد بقيادة نسائية في الشرق الأوسط، يضم عروضا لراويات وفنانات عالميات ومحليات، يجتمعن في الحدث الدولي لبناء الوحدة ونشر الوعي الاجتماعي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

- 16:00– 23:00، حديقة الاحتفالات



إنديان كولورز

-فعالية تنقل ألوان الهند إلى إكسبو 2020 دبي عبر نغمات السارود ودقات الطبلة

-19:00– 20:00، منصة اليوبيل



فيشال وشيخار

- فيشال دادلاني وشيخار رافجياني من مومباي، نجمان هنديان يلحنان وينتجان ويغنيان ويؤلفان الأغاني، اشتهرا أيضا بعملهما ملحنين في السينما الهندية

20:30 – 22:30، منصة اليوبيل