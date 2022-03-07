احتفالات وعروض ثقافية باليوم الوطني للولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، جينا إم ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية.

علاقات متينة

وقال معالي الشيخ نهيان: «تستعرض مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، طبيعة مجتمعها الذي رسم ملامح العالم الحديث، وتروي تاريخ الدولة، بينما تلقي الضوء على أحدث إنجازاتها وابتكاراتها».

وأضاف: «وإذ تفخر دولة الإمارات بالعلاقات الثنائية المتينة والمتطورة باستمرار التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نسعد بعقد العديد من الشراكات في مختلف الميادين، مثل العلوم، والرعاية الصحية، والتعليم؛ ونتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة بما يعود بالازدهار على بلدينا».

مستقبل أفضل

وقالت جينا إم ريموندو: «إكسبو 2020 دبي إنجاز غير عادي والأول من نوعه في الشرق الأوسط. تقدر الولايات المتحدة بشدة التزام دولة الإمارات بإقامة إكسبو ناجح وشامل وآمن وصحي للجميع. كنت متحمسة للغاية لما سأراه لدى قدومي إلى هنا، وما رأيته فاق حتى أكبر توقعاتي».

وأضافت: «تتمتع الولايات المتحدة والإمارات بشراكة طويلة الأمد على كل المستويات، بما فيها التجارة والتفاهم المتبادل والالتزام بالأمن والاستقرار الإقليميين. ويجسد إكسبو 2020 دبي عملنا لبناء عالم أفضل ومستقبل أفضل معاً». وعلى مدار اليوم، انتشرت العروض الثقافية في جميع أنحاء إكسبو 2020 دبي احتفالاً باليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، مثل مهرجان «الاحتفاء بأمريكا»، الذي أقيم في حديقة الفرسان.

واستُعرضت نسخ طبق الأصل من المعالم الأمريكية الشهيرة، مثل لافتة هوليوود، فيما استقبل أشخاص يرتدون ملابس مارلين مونرو وإلفيس بريسلي الزوار. وفي المساء، قدمت مايا أزوسينا، المغنية وكاتبة الأغاني المقيمة في نيويورك، والمعروفة بمزيجها الراقي من موسيقى البوب المستقلة والسول الكلاسيكية، عرضاً موسيقياً حيوياً على منصة اليوبيل. وانتهى اليوم بعرض فيلم بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة على قبة الوصل.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي بجناح يحمل شعار «الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل». وتبلغ مساحة الجناح 36 ألف قدم مربع، ويمنح زوراه فرصة ذهبية للاطلاع على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها، وما تتميز به من ابتكارات واختراعات.

ويضم الجناح مجسماً لصاروخ «فالكون 9»، الذي أطلقته شركة «سبيس إكس»، إلى جانب معروضات أخرى، من ضمنها قطع حجرية من القمر، وإحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر، وغيرها الكثير.