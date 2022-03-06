كرواتيا.. تراث ثقافي وطبيعي

المصدر: دبي - البيان

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حضر أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، احتفال بلاده بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، حيث كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبليه والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في «إكسبو 2020 دبي». أُقيمت المراسم الرسمية للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو، وشملت رفع علمي الإمارات وكرواتيا، وعُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.



استلهام الرؤى

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «تُبرز مشاركة كرواتيا في «إكسبو 2020 دبي» مكانتها كمركز جاذب للمبدعين وأصحاب الرؤى الذين أثروا في العالم على مدى قرون من الزمن؛ وتتيح هذه المشاركة أيضاً للزوار فرصة لاستلهام الكثير من الرؤى من أبرز مفكّريها، والتعرف على طبيعتها وثقافتها والكثير من الفرص المستدامة فيها». وأضاف: «لقد شهدت العلاقة بين دولة الإمارات وكرواتيا زخماً كبيراً في العقد الماضي؛ ونتطلع إلى العمل معاً عن كثب من أجل تعزيز الشراكات بيننا في المجالات التجارية والسياسية والثقافية».



وقال أندريه بلينكوفيتش: «يُعدّ «إكسبو 2020 دبي» حدثاً فريداً حقاً، حيث يستعرض الأفكار والتقنيات الجديدة ويُسهم في تعزيز التنوع الثقافي، ويمنح كل دولة، من دون النظر إلى حجمها أو عدد سكانها، فرصة متساوية لعرض أفضل إنجازاتها على كافة الأصعدة. وفي الحقيقة أرى «إكسبو 2020 دبي» محركاً للتقدم والمعرفة والإبداع والتعاون بين الدول ومناقشة ومعالجة كافة القضايا العالمية، وبناء جسور للنقاشات البنّاءة حول التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات المهمة».



تعزيز العلاقات

وأشاد بالتنظيم الهائل والرائع لإكسبو 2020 دبي، قائلاً: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي يُساهم في تعزيز علاقاتنا الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والبنية التحتية وقطاع السياحة». وفي ختام الحفل، قدمت إحدى الفرق الوطنية الكرواتية مجموعة متنوعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية الراقصة، التي تعكس الثقافة والموروثات الشعبية المختلفة والمتنوعة في جمهورية كرواتيا. ويتزيّن جناح جمهورية كرواتيا من الخارج بمربعات حمراء تحاكي تلك التي يحملها العلم الكرواتي، فيما يقدم من الداخل عروضاً متعددة الوسائط تتناول التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، بالإضافة إلى أعمال للفنانين والشخصيات العامة والمخترعين من كرواتيا.