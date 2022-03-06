جناح أستراليا يستضيف منتدى «المرأة في الرياضة» غداً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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يستضيف الجناح الأسترالي، غداً، وبالتعاون مع جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من المتحدثين المتخصصين في حقوق المرأة، للمشاركة في منتدى المرأة في الرياضة، تزامناً مع احتفاء الحدث باليوم العالمي للمرأة 8 مارس.

تضم الفعالية، التي تستمر ليوم واحد، أربع جلسات، تغطي محاور هامة، هي: كيفية ترابط الرياضة النسائية مع العالم، وفوائد استضافة الأحداث الرياضية النسائية، وكيف تساعد برامج الرياضة، من أجل تنمية النساء والفتيات، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة لريادة المرأة في الرياضة بالمنطقة، والعالم بأسره، كما يضم المنتدى جلسة إقليمية تدور حول المرأة في الرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يتم افتتاح المنتدى بمجموعة من الرسائل المقدمة من صاحبة السمو الملكي، ريما بنت بندر آل سعود، والمفوضة العامة للمرأة لدى هيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى كلمة افتتاحية تقدمها فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

يستضيف المنتدى أكثر من 15 متحدثاً وخبيراً، ينتمون إلى خلفيات ثقافية متنوعة، بما في ذلك، اللاعبة الأولمبية الأسترالية السابقة ناتالي سميث، والمعلقة الرياضية ستيفاني برانتز، والرئيس التنفيذي للدمج الرياضي الأسترالي روبين سميث، إضافة إلى عدد من أبرز الأكاديميين في هذا المجال، مثل أستاذة جامعة سوينبرن د. إيما شيري، وأستاذة معهد غريفيث آسيا كيتلين بيرن وغيرهما.

كما تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية، فعالية خاصة باليوم العالمي للمرأة غداً، بقاعة فزعة في جناح وزارة الداخلية في إكسبو 2020 دبي، وتشارك أيضاً العديد من الأجنحة، بتنظيم فعاليات حول تمكين المرأة في الرياضة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، استضاف الحدث الدولي، العديد من الفعاليات التي تدعم تمكين المرأة في الرياضة، من بينها استضافة نونا جابرينداشفيلي أسطورة الشطرنج الجورجية، التي قادت جلسة نقاشية حول المرأة في الرياضة، بمشاركة نخبة من كبار لاعبات الشطرنج في جورجيا، تتقدمهنّ الأستاذة الدولية الكبيرة الجورجية نانا لوسيلياني.