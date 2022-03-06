إلاياراجا.. نجم موسيقي ثمانيني يسطع في سماء إكسبو

المصدر: البيان

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في رحلة فنية لن تتكرر، سافر النجم الهندي الثمانيني إلاياراجا مع جمهوره في إكسبو 2020 دبي، إلى ذكريات الموسيقى الهندية العريقة، حيث قدم النجم اللامع حفلا باذخا، مساء السبت، على منصة اليوبيل، وسط حضور جمهوري لافت، خصوصا من أبناء شبه القارة الهندية، حيث يعد إلاياراجا من أشهر الكتّاب والموزعين، إضافة لنجاحه في تأليف الشعر والعمل في صناعة السينما الهندية.



يُعتبر إلاياراجا من أكثر المؤلفين الموسيقيين شعبية في الهند، وغالبا ما يُنسب إليه الفضل في إدخال لمحات من الموسيقى الغربية إلى موسيقى الأفلام في منطقة جنوب الهند. وقد ألّف أكثر من سبعة آلاف أغنية، وقدم أكثر من 1,420 فيلما، كما قدم أكثر من 20 ألف حفلة موسيقية.



بدأ إلاياراجا الحفل بالعزف على آلة موسيقية تقليدية من الهند وغناء مجموعة من أغانيه القديمة، وسط حماس جمهور كبير من زوار الحدث الدولي، لم يتوقف عن الهتاف أو التصفيق طوال وجود الفنان الكبير على المسرح. وشارك في الحفل عدد من المطربين والمطربات الذين أدوا أغاني إلاياراجا القديمة، ومنها أغاني الأفلام المشهورة، التي عُرضت مشاهد منها أثناء الحفل، بينما صاحبهم إلاياراجا بالعزف.



وكان إلاياراجا قد غرد على توتير قبل حفلته بيوم واحد، واعدا بتقديم عرض يحمل الجميع في رحلة إلى الموسيقى التي يفضّلون. وحقق الفنان الكبير، الذي يناهز عمره الثمانين عاما، وعده، وحلق بزوار الحدث الدولي، سواء في موقعه الفعلي أو عبر منصته الافتراضية، في رحلة فنية محملة بالذكريات الهندية التي لن تتكرر.