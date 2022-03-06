رئيس وزراء كرواتيا: إكسبو محرك للتقدم والمعرفة والإبداع العالمي

المصدر: البيان

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أكد معالي أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أن إكسبو 2020 دبي محرك للتقدم والمعرفة والإبداع والتعاون بين الدول ومناقشة ومعالجة كافة القضايا العالمية، وبناء جسور للنقاشات البنّاءة حول التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات المهمة

جاء ذلك خلال حضور معالي أندريه بلينكوفيتش، صباح اليوم الأحد احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبلي معاليه والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي.



وأُقيمت المراسم الرسمية للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، وشملت رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كرواتيا وعُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: "تُبرز مشاركة كرواتيا في إكسبو 2020 دبي مكانتها كمركز جاذب للمبدعين وأصحاب الرؤى الذين أثروا في العالم على مدى قرون من الزمن؛ وتتيح هذه المشاركة أيضا للزوار فرصة لاستلهام الكثير من الرؤى من أبرز مفكّريها، والتعرف على طبيعتها و ثقافتها والكثير من الفرص المستدامة فيها".



وأضاف معاليه "لقد شهدت العلاقة بين دولة الإمارات وكرواتيا زخما كبيرا في العقد الماضي؛ ونتطلع إلى العمل معا عن كثب من أجل تعزيز الشراكات بيننا في المجالات التجارية والسياسية والثقافية".



وقال معالي أندريه بلينكوفيتش: "يُعدّ إكسبو 2020 دبي حدثا فريدا حقا، حيث يستعرض الأفكار والتقنيات الجديدة ويُسهم في تعزيز التنوع الثقافي... إنه يمنح كل دولة، من دون النظر إلى حجمها أو عدد سكانها، فرصة متساوية لعرض أفضل إنجازاتها على كافة الأصعدة. وفي الحقيقة أرى إكسبو 2020 دبي محركا للتقدم والمعرفة والإبداع والتعاون بين الدول ومناقشة ومعالجة كافة القضايا العالمية، وبناء جسور للنقاشات البنّاءة حول التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات المهمة".



وأشاد معاليه بالتنظيم الهائل والرائع لإكسبو 2020 دبي، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي يُساهم في تعزيز علاقاتنا الثنائية، لاسيما فيما يتعلق ببناء الطاقة والبنية التحتية وقطاع السياحة".

وفي ختام الحفل، قدمت إحدى الفرق الوطنية الكرواتية مجموعة متنوعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية الراقصة، التي تعكس الثقافة والموروثات الشعبية المختلفة والمتنوعة في جمهورية كرواتيا.



يتزيّن جناح جمهورية كرواتيا من الخارج بمربعات حمراء تحاكي تلك التي يحملها العلم الكرواتي، فيما يقدم من الداخل عروضا متعددة الوسائط تتناول التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، بالإضافة إلى أعمال للفنانين والشخصيات العامة والمخترعين من كرواتيا.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بالمشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، حيث تُسلط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وتستعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها الكلمات الترحيبية والعروض الثقافية.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة يمتد لستة أشهر.



