شاهدنا واسمعنا.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 9 مارس

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بفعاليات دولية وترفيهية وفنية ومناسبات عالمية ممتعة خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لكرواتيا

- المراسم الرسمية، 10:15 صباحا، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، 11:15 صباحا، جناح كرواتيا



عرض إلكترو-إثنو | كرواتيا

-فعالية موسيقية متنوعة تضم: مارتين كوتنار، على آلة الأكورديون، حيث يمزج الموسيقى الكلاسيكية بالمعاصرة؛ وفرقة "لادو إلكترو"، المؤلفة من 10 مغنيات واثنين من منسقي الأغاني؛ وفرقة "زبرسيك بويز" من زغرب الشهيرة بأغاني كرة القدم.

- 9:00 مساء – 10:30 مساء، منصة اليوبيل



اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية

- 4:15 مساء، ساحة الوصل



مهرجان للاحتفاء بأمريكا

-دعوة لحضور هذا المهرجان الذي يتّسم بطابعه العائلي، ويضم عرض سيرك "أركنساه"، والفرقة الاستعراضية لجامعة مينيسوتا "مينيسوتا مارتشينغ باند".

- 11:00 صباحا – 8:00 مساء، حديقة الفرسان



موكب اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية

- دعوة لتشجيع موكب اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، الذي سينطلق من شارع الغاف حتى جناح الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبا بعرض من أداء الفرقة الاستعراضية لجامعة مينيسوتا "مينيسوتا مارتشينغ باند".

- 12:15 مساء – 12:45 مساء، من شارع الغاف إلى جناح الولايات المتحدة الأمريكية



حفل موسيقي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية:

-فرقة "بايبلاين فوكال بروجكت" ومايا أزوسينا

- تمزج مايا أزوسينا موسيقى الـ"إندي-بوب" والـ"آر أند بي" العصرية، بغناء مستوحى من موسيقى الـ"بلوز" العاطفية. وسواء عبر مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع أو العروض الحية، يبث هذا الثلاثي الغنائي، النسائي بالكامل، الفرح في نفوس الجماهير.

- 6:00 مساء – 8:00 مساء، منصة اليوبيل



فعاليات أخرى



نحن، مهرجان قصص المرأة (6-7 مارس)

-قبل يومين فقط من الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، ينطللق أول مهرجان موسيقي رائد بقيادة نسائية في الشرق الأوسط

- يضم المهرجان عروضا لراويات وفنانات عالميات ومحليات، يجتمعن في الحدث الدولي لبناء الوحدة ونشر الوعي الاجتماعي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

- 4:00 مساء – 11:00 مساء، حديقة الاحتفالات



موانئ دبي العالمية: صنّاع التدفق | موانئ دبي العالمية

- دعوة للمرح والرقص مع مجموعات الرقص المفاجئة اليومية في جناح موانئ دبي العالمية وحدائق إكسبو.

- 4:00 مساء – 4:30 مساء، منصة اليوبيل



البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وظهور نايجل دي يونغ

- دعوة للتوجه إلى حديقة الاحتفالات لمشاهدة البث المباشر لديربي مانشستر.

- فرصة لا تُفوَّت لرؤية أسطورة فريق مانشستر سيتي نايجل دي يونغ في جلسة حوارية مباشرة قبل بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء.

-7:15 مساء – 10:30 مساء، حديقة الاحتفالات



العاديات: قصة الفتى والحصان

- دعوة للاستماع إلى قصة فتى صغير، تبيّن كيف أن قدرات الإنسان لا تظهر دوما للعيان، في عرض يمثل تكريما لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

- 8:15-8:40 مساء، و10:00-10:25 مساء، ساحة الوصل

قلب في الماضي وعقل في المستقبل | أنغولا

-رحلة عبر الجذور الثقافية لأنغولا في انتظاركم. تحظى التقاليد بحضور بارز في هذا العرض الآسر الذي يحتفي بولادة الدولة ومسيرتها

-9:00 مساء – 10:00 مساء، مسرح دبي ميلينيوم



7 مارس



اليوم الوطني لبيرو

-10:15 صباحا، ساحة الوصل

بيرو: حفل غنائي لـــ "سيلفيا فالكون"

-سيلفيا فالكون مغنية رائدة ومبتكرة. تشمل عروضها الأدائية عروضا للموسيقى التقليدية المستوحاة من جبال الأنديز البيروفية، والألحان المستيزو والساحلية، وحتى الأصوات المتنوعة للموسيقى الإلكترونية.

- 7:30 مساء، منصة البحر

بيرو: عرض لفرقة باليه فولكلوريكو الوطنية

- دعوة لاستكشاف "ويرا" ، وهو عرض فني يُمثل نموذجا من الانصهار الثقافي يجمع بين تصميمات الرقصات المعروفة لدى سكان المناطق الساحلية وجبال الأنديز والأمازون.

- 8:30–9:00 مساء، منصة الأرض

اليوم الوطني للصومال

-4:15 مساء، ساحة الوصل

فعاليات أخرى

منتدى المرأة في الرياضة

-منتدى يركّز على النهوض بالمرأة في الجوانب التي تُعنى بالصحة، وعلوم الرياضة، ورعاية الرياضيين المميزين، والقيادة، وإدارة الشؤون الرياضية، والحوكمة، والمهن ومسارات التعليم، بالإضافة إلى دورها في الإعلام والصحافة، وكذلك التغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركتها في هذه المجالات

- 10:00 صباحا- 6:00 مساء، الملتقى شمال

معرض: نساء لوكسمبورغ المُلهمات

- يتتبع المعرض حياة 12 امرأة شجاعة سلكن مسارات استثنائية وأحدثن تأثيرا أو تركن بصمتهن بالفعل في تاريخ دوقية لكسمبورغ الكبرى

- 10:00 صباحا– 10:00 مساء، جناح لوكسمبورغ

سلسلة الاستثناءات

-حلقة نقاشية مع الفنانين المساهمين في تصميم جناح المرأة

- سيلتقي الفنانون الأربعة، الذين كُلّفوا بمهمة تصميم جناح المرأة في حلقة نقاشية مدتها 40 دقيقة، تعقبها جلسة حوارية مُدتها 20 دقيقة. سيُشارك في هذه الجلسة كلٌ من ميلاني لوران، ونادين لبكي، ولورا غونزاليس، بالإضافة إلى إل سيد

-10:30 صباحا– 1:30 بعد الظهر، جناح المرأة

الاستثمار في رائدات الأعمال: القيمة المضافة

- ستبحث هذه الجلسة النقاشية في الجانب الذي يتعلق بكيفية تقليص أو إزالة الفجوة القائمة في التمويل التي تعاني منها النساء في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا على وجه التحديد. كذلك ستنظر في الحلول التي يمكن طرحها للتغلب على هذه العوائق، وفي كيفية تيسير سُبل حصول المرأة على رأس المال وغيرها من الاحتياجات التمويلية الأخرى

- 12:00 – 1:00 بعد الظهر، ملتقى الأمم المتحدة، جناح الفرص

إرساء برنامج "وان تريد أفريكا" على أرض الواقع

-يعمل مركز التجارة الدولي بالتعاون مع شركائه على نشر الابتكار وتعزيز العلاقات التجارية عن طريق برنامج "وان تريد أفريكا"، بُغية دعم تيسيير الأعمال التجارية في التي تقع ضمن حدود قارة أفريقيا ومعها.

- 3:00 – 4:00 عصرا، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص

سلسلة الاستثناءات | تعزيز دور المرأة في أوقات الأزمات: المرأة كقوة للتغيير

- ستناقش لجنة رفيعة المستوى، تجمع نساء قادمات من الدول الفرانكوفونية، المسائل المتعلقة بالتعليم والتمكين بوصفهما عاملين رئيسيين في قدرة المرأة على الصمود في أوقات الأزمات. مع سرد ملهم لتجاربهن وإنجازاتهن

- 3:00 عصرا– 6:00 مساء، جناح المرأة

الفعاليات الترفيهية

أمسية مع الكوميديا الفلبينية

- ندعوكم للرقص على أنغام فرقة موسيقى البوب "كاميكازي"، والاستمتاع بالأداء الساحر للمغنية "جونا"، والضحك مع نجمة الكوميديا "بوكوانغ"، في أمسية مميزة

- 5:00 بعد العصر – 10:00 مساء، ساحة مركز دبي للمعارض

إنديان كولورز

- نجلب أصوات الهند إلى إكسبو 2020 دبي عبر نغمات السارود ودقات الطبلة.

- 7:00– 8:00 مساء، منصة اليوبيل

فيشال وشيخار

-فيشال دادلاني وشيخار رافجياني من مومباي، هما نجمان موسيقيان هنديان يلحنان وينتجان ويغنيان ويؤلفان الأغاني؛ اشتهرا أيضا بعملهما كملحنين موسيقيين في السينما الهندية

- 8:30 – 10:30 مساء، منصة اليوبيل



8 مارس

اليوم الوطني لغانا

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الدولي للمرأة

-تجمع كسر التحيُز

- حيّاكم في هذه المناسبة العامة الاستثنائية الرامية إلى التوعية باليوم الدولي للمرأة والاحتفاء به؛ هذا بجانب تسليطها الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات في المنطقة، وابرازها أفضل الممارسات وقصص النجاح للمشاركين في إكسبو 2020 دبي

- 9:30 صباحا – 1:00 بعد الظهر، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب

شاهدنا، اسمعنا، عُدّنا - معرض الأمم المتحدة (8-9 مارس)

- دعوة لحضور معرض يكرّم حقوق المنحدرين من أصول أفريقية تنظمه الأمم المتحدة.

- تهدف الفعالية إلى تسريع الجهود لتحقيق أحلام المنحدرين من أصول أفريقية حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم في العيش في عالم يسوده العدل والكرامة والفرص.

-طوال اليوم، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب

يوم المرأة البولندية | بولندا

-دعوة للانضمام إلى ندوة تتمحور حول تمكين المرأة، والتي يمكن على هامشها كذلك المشاركة في ورشة عمل، والاستماع إلى قصص أكثر النساء تأثيرا في بولندا، يتوِّجها خطاب تحفيزي ومُلهم

- 10:00 صباحا – 8:00 مساء، جناح بولندا

اليوم الدولي لحقوق المرأة | فرنسا

- فرصة لمساعدة فرنسا في تعزيز جهودها إزاء التقدم المُحرز والمكتسبات المُحققة في ميدان حقوق المرأة حول العالم، والاحتفاء بها

- 11:00 صباحا – 7:00 مساء، جناح فرنسا

كندا تكرّم النساء في فعالية بعنوان "نساء يُلهمن نساء"

-سيستضيف جناح كندا جلسة نقاشية حصرية تقودها مجموعة من السيدات الأكثر إلهاما في الدولة، اللواتي يُمهّدن الطريق في مجال تطوير الابتكارات التقنية التي تحدث تأثيراً من أجل مستقبل أفضل

- 12:00 – 1:00 بعد الظهر، جناح كندا

يوم المرأة في جناح بلجيكا

-ستُدشن فنانتان معرضيهما في جناح بلجيكا، كذلك ستُتاح لهما فرصة عقد جلسة نقاشية تتمحور حول أعمالهما التي سيستمر عرضها حتى الثالث عشر من شهر مارس

- 3:00 – 4:00 بعد العصر، جناح بلجيكا

احتفالية اليوم الدولي للمرأة

- احتفالاً باليوم الدولي للمرأة، ندعوكم لحضور احتفالية لا تُفوَّت ينظمها جناح المرأة، بالتعاون مع كارتييه، لإلهام الحضور لجعل العالم مكاناً أفضل للنساء والإنسانية – لأن ازدهار النساء يواكبه ازدهار للانسانية

-8:00–8:45 مساء، ساحة الوصل

فعاليات أخرى

ألمانيا: مبادرة المستكشف الصغير "فورشرفيلت" الخاصة بشركة (هنكل) في ملتقى ألمانيا

-دعوة لحضور فعالية ممتعة وتعليمية تتسم بطابع عائلي، تتمحور حول مبادرة تعليمية دولية تهدف إلى إثراء روح الاستكشاف لدى الأطفال تُعرف باسم مختبر علوم فورشرفيلت "المستكشف الصغير".

- 10:00 صباحا – 12:00 بعد الظهر، جناح ألمانيا



بطولة العالم للجمباز الجوي 2022 – إكسبو 2020 دبي (8-10 مارس)

-دعوة لمشاهدة رياضيين من طراز عالمي يحلّقون عاليا وتحلق معهم مشاعر المشاهدين كضخ الإدرينالين في العروق. احبس أنفاسك ودع التشويق يأخذك إلى حافة مقعدك، عند مشاهدتك للحركات الالتفافية غير المتوقعة. ستتضمن الفعالية عروضا مشوقة لا مثيل لها مستوحاة من حركات السيرك البهلوانية

- 4:30 عصرا – 10:00 مساء، ساحة إكسبو الرياضية

أصوات أوتياروا - آني كرومر | نيوزيلاندا (8-9 مارس)

-ندعوكم للانضمام إلى هذا الحفل والاستمتاع بأغنية "كيوي غروف" على إيقاعات النقر بالأقدام مع الفرقة الموسيقية النيوزيلندية الشهيرة "أرديجا"، والمغنية وكاتبة الأغاني الساحرة، آني كرومر. فرصة لا تفوَّت لاختبار هذا المزيج الساحر بين موسيقى آر آند بي وموسيقى الفانك الراقصة وموسيقى الفولك الشعبية، مع الشعور الفريد لوقع الألحان البولينزية

-6:30 – 7:30 مساء، مسرح دبي ميلينيوم

أوركسترا الفردوس

-ستسحركم الأوركسترا الموسيقية النسائية المبدعة المؤلفة حصرياً لإكسبو 2020 دبي بقيادة وإشراف الموسيقار المبدع الحاصل على جائزة أوسكار، إيه آر رحمان. يقدم لكم الموسيقار رحمان مسارات موسيقية جديدة برفقة هذه الأوركسترا النسائية الموسيقية.

- 8:00- 9:30 مساء، منصة اليوبيل

نادي إكسبو 2020 للكوميديا | نيتين آر ميراني و نيتي بالتا، وآخرون

- فرصة للاستمتاع بجرعة من الضحك في هذا العرض الذي ستُحييه الممثلة الكوميدية نيتي بالتا، صاحبة العرض الكوميدي "أولموست سانسكاري"، وتنضم إليها اليوتيوبر والفنانة الكوميدية أيشواريا موهانراج، وأديتي ميتال، إحدى أوائل الفنانات الكوميديات في الهند؛ وآنو مينون، المخرجة السينمائية وكاتبة السيناريو، برفقة مغنية البلاي باك، سوبريا جوشي، في أمسية نسائية خالصة، وأجواء مسلية حافلة بالضحك

- 8:00-10:00 مساء، ساحة مركز دبي للمعارض

دي جي تي-سيا

-انتقلوا معنا إلى عالم مليء بالإيقاعات في عرض ستُحييه منسقة الأغاني الدي جي تي-سيا، الفائزة مرتين ببطولة ريد بُول العالمية للدي جيه، فضلا عن كونها منسقة دي جي وراقصة تحظي بمكانة مرموقة عالميا، قدمت عروضها في نوادي شملت أكثر من 50 دولة حول العالم. وستمتع زوّار إكسبو 2020 دبي بأسلوبها الذي يتنقل من موسيقى الهيب هوب إلى موسيقى الدانس هول، ومن موسيقى البايلي فانك إلى البايلي فانك والتراب

- 10:00- 11:00 مساء، منصة اليوبيل



9 مارس



اليوم الوطني لليبيا

- 10:15 صباحا، ساحة الوصل

اليوم الوطني لألبانيا

-4:15 عصرا، ساحة الوصل

عرض المستقبل يلتقي بأصل ألبانيا

-ندعوكم لحضور عرض يُمثل ثلاث مناطق لأعراق بشرية مختلفة في ألبانيا، من التقليدية إلى المعاصرة، من خلال استعراض علم الأعراق البشرية وتصميم الأزياء الراقية. وسيُعزف للحضور الموسيقى التقليدية لثلاث من أهم الآلات الموسيقية في تلك المناطق

- 8:30 مساء، منصة الأرض

فعاليات أخرى

قمة حول تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة

-ستسلّط هذه القمة الضوء على سُبُل تسريع تنفيذ الهداف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: "تحقيق المساواة بين الجنسين"، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تخطي الحواجز، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة

-10:00 صباحا-4:00 مساء، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



عرض العلوم

-إليكم فرصة لا تُفوّت للمشاركة في عرض الألعاب العلمية الذي يتضمن مشاركة تفاعلية من الجمهور، وتجارب علمية، موزِّعة على أربع جولات

- 10:00 صباحا-12:00 ظهرا، مدرج تيرّا

سلسلة الاستثناءات | هي أيضا تُبصر: تساوي الحقوق في الإبصار

-تُمثّل النساء ما لا يقل عن 55% من المكفوفين في العالم. وتستعرض هذه الفعالية كيف بإعادتنا البصر إليهن، سنُساهم في تغيير حياتهن، وإيجاد الفرص لهن، وإطلاق العنان لإمكانات ملايين النساء. لذا تُنظم "مؤسسة فريد هولوز" هذه الفعالية لتتناول موضوع عدم المساواة بين الجنسين في الإبصار

- 10:30 صباحا-2:00 ظهرا، جناح المرأة

دعوة للإنصاف:

-النظر في والاستماع إلى أصوات الجميع والاعتداد بهم في إقامة النقاشات

-ندعوكم إلى الانضمام إلى نقاش رفيع المستوى حول مناهضة العنصرية، بقيادة دكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

- 4:00 عصرا – 5:30 عصرا، جناح الأمم المتحدة

معرض حول حقوق ذوي الأصول الأفريقية:

-بعنوان النظر في والاستماع إلى أصوات ذوي الأصول الأفريقية والاعتداد بهم

-على مدار اليوم، مركز دبي للمعارض قاعة 2Aجنوب



فعاليات ترفيهية:

المجر: حفل مونيكا لاكاتوس ورومينغو

-فرصتك لمعرفة كيف أصبحت مونيكا لاكاتوس، المغنية التي علمت نفسها بنفسها، أول مجرية وأول عازفة غجرية منفردة في العالم تحصل على جائزة "وومكس" العالمية

- 7:00 مساء – 8:00 مساء، منصة اليوبيل

أمسيات خالدة: حفل حسين الجسمي

- دعوة للاستماع إلى طرب الغناء الإماراتي مع حسين الجسمي، وهو أحد أشهر الفنانين في العالم العربي، ويضم رصيد أعماله الفنية الرائعة الكثير من الأغاني، ومن بينها "فقدتك" و"بُشرة خير"، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي، التي تسرد قصة شعاره الرئيسي بعنوان "هذا وقتنا"

- 7:30 مساء – 10:00 مساء، منصة الوصل

دي جي جين

-ندعوكم إلى الاستماع بموسيقى دي جي جين، الذي يشعل أجواء منصة اليوبيل، في عرضين؛ قبل وبعد عرض بن أند بن

- 7:30 مساء – 8:30 مساء، و10:00 مساء – 11:00 مساء، منصة اليوبيل

نادي إكسبو 2020 للكوميديا

-استعد لوصلة من الضحك المتواصل مع نجوم الكوميديا العالميين، في الحلقة الثانية من نادي إكسبو 2020 للكوميديا، مع أيقاعات الدي جي

-8:30 مساء – 10:00 مساء، منصة اليوبيل



عرض بن أند بن

-اكتسبت بن أند بن شعبيّة بفضل كلماتها الصادقة، وحسّها الموسيقي الفريد، وإيقاعات الغيتار الكهربائي الحماسية على المسرح، ندعوكم للانضمام إلى حفل الفرقة ذات الأعضاء التسعة من الفلبين، ومنها الأخوين التوأم ميغيل وباولو بنجامين، الذين يقدمون وصلة غنائية على إيقاعات القيثارات الصوتية

- 8:30 مساء – 10:00 مساء، منصة اليوبيل

شركة سزجد للرقص المعاصر | المجر

-فرصة للاستمتاع بأمسية زاخرة بالموسيقى الكلاسيكية الرائعة، التي تستند إلى أعمال الملحنين المشهورين، والاستعراض الرائع المصمم على شكل لقطات تصويرية موسيقية

- 9:00 مساء – 10:00 مساء، مسرح دبي ميلينيوم