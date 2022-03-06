حصن الاتحاد 8 يضيء على الفخر الوطني بدولة الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتشدت أعداد كبيرة من الجماهير لمتابعة عرض "حصن الاتحاد 8"، الذي أقيم جنوب موقع إكسبو 2020 دبي يوم السبت، الخامس من مارس.



نفّذت القوات المسلحة الإماراتية العرض، الذي يأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين. وبدأت الاحتفالات بهذه المناسبة في إكسبو 2020 دبي يوم الجمعة، الرابع من مارس، حيث شهد موقع الحدث الدولي موكبا مر بشارع الغاف في موقع إكسبو 2020 دبي.



وتتواصل فعاليات العرض جنوب موقع إكسبو 2020 دبي اليوم الأحد، السادس من مارس، في الساعة و04:30 بتوقيت دولة الإمارات؛ والدعوة عامة لجميع الزوار لمتابعة الفعاليات.