أسطورة سريلانكا الفنية لجمهور إكسبو: أنتم مدهشون

المصدر: البيان

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بإحساسها الموسيقي الجميل وكلماتها الرقيقة، أطلت المغنية وكاتبة الأغاني ومغنية الراب السريلانكية يوهاني على جمهور إكسبو 2020 دبي في أمسية ساحرة على مسرح دبي ميلينوم في إكسبو 2020 دبي، برفقة مؤسسة شانا يوبلي للفنون المسرحية.

بدأ الحفل بعرض قدمته فرقة شانا يوبلي للفنون المسرحية في عدة مشاهد راقصة للفن السريلانكي، تبعتها باقة منوعة من الأصوات السريلانكية المعروفة والجديدة في استعراض فني خلاب.



بعد ذلك، اعتلت النجمة يوهاني المسرح كالأسطورة، واستقبلها الجمهور الغفير بأضواء الهواتف المتحركة، مشاركا إياها بالغناء على مدار الحفل، ما جعل يوهاني تشكره بقولها: "جمهور إكسبو 2020 دبي، أنتم مدهشون".

وتشتهر يوهاني التي تجيد العزف أيضا على آلات متعددة بعدة أغاني منها "مانيك ماج هيث"، التي انتشرت سريعا في كل من سريلانكا والهند وجزر المالديف والإمارات العربية المتحدة، ولاقت أغنيتها "ديفيانغ باري" نجاحا فاق المليون مشاهدة على "يوتيوب".

وشكرت يوهاني إكسبو 2020 دبي على منحها فرصة الغناء على منصة عالمية هي الأشهر في العالم حاليا، وتقدمت بالشكر لهيئة سياحة سريلانكا.



لم تنس يوهاني شرح أغنياتها باللغة الإنجليزية لمن لا يعرفها أو لا يفهم اللغة السنهالية، وحرصت على أن تكون سفيرة لبلادها، مخبرة الجمهور عن جمال الطبيعة السريلانكية وتعدد البيئات الطبيعية فيها. واختتمت فقرتها بأغنيتها الشهيرة "مانيك ماج هيث" التي لاقت استحسان الجميع.