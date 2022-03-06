وجها لوجه.. أطفال إكسبو مع الديناصورات

المصدر: البيان

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حظي صغار زوار إكسبو 2020 دبي، بفرصة لقاء الديناصورات وجها لوجه، إلى جانب التقاط الصور التذكارية وإمضاء أوقات ممتعة في حديقة الفرسان.



وقام مؤدٍّ متجول بحمل مجسمات الديناصورات المحببة لدى الأطفال، بدءا من "تي ركس" و"ترايسيراتوبس" و"لياليناسورس"، وصولا إلى الديناصور آكل اللحوم المرعب "فوكويرابتور"، بالإضافة إلى العديد من مجسمات الحيوانات الأليفة المنتشرة في الحديقة، والتي تجذب اهتمام الأطفال.



تقع حديقة الفرسان في منطقة الفرسان، وهي مستوحاة من تقاليد الإمارات العريقة في تربية الخيول وركوبها ورعايتها، وفيها يسير الزائرون ضمن شبكة من المسارات المتداخلة، ليستكشفوا طيفا واسعا من فرص المرح والثقافة والاستجمام.



ويضم إكسبو 2020 دبي مجموعة من الفعاليات الشيقة عالمية المستوى والمصممة للناس من مختلف الأعمار في شهره الأخير، قبل أن يغلق أبوابه في 31 مارس.