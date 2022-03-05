الدومينيكان.. أرض الفرح والموسيقى والحب

المصدر: البيان

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استمتع زوار إكسبو 2020 دبي بأجواء منطقة الكاريبي، السبت، مع احتفال جمهورية الدومينيكان بيومها الوطني في ساحة الوصل، وسط حضور جالية الدومينيكان في الإمارات، وضيوف الحدث الدولي، جنباً إلى جنب مع المسؤولين الرسميين.



وقد سادت أجواء كرنفالية الاحتفالات بهذه المناسبة، والتي تحتفي أيضا باستقلال الدولة الكاريبية عن هايتي، بعرض مسرحي شمل أداء لرقصات الميرينغي والباتشاتا. فيما تضمنت الاحتفالات أيضا مجموعة من الأكلات التقليدية أعدها بعض أشهر الطهاة في البلاد، إلى جانب عروض موسيقية من أكبر المواهب الفنية في المنطقة.



وقد رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بسعادة راكيل بينيا دي أنتونيا، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، لدى وصولها أرض الحدث الدولي لقيادة احتفالات بلادها باليوم الوطني.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: "عبر المشاركة في إكسبو 2020 دبي، تدعو جمهورية الدومينيكان الزوار لاكتشاف السمات الفريدة التي تجعلها المركز الطبيعي لكلا الأميركيتين، والتعرف إلى تاريخها، وثقافتها، وإسهاماتها البارزة في الابتكار والسياحة، وغيرهما من المجالات".



وأضاف: "نفخر بالعلاقات التي تجمعنا، وبالشراكات التي بنيناها في مختلف الميادين، بما فيها الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتجارة. ونأمل أن نخوض في مزيد من الشراكات بمجالات جديدة من شأنها أن تعزز الروابط بين بلدينا، وبما يخدم مصلحة شعبينا ورفاههم".



وقالت سعادة دي أنتونيا: "إن مشاركتنا في هذا الحدث الدولي تجسّد التزامنا بالاستمرار في تعزيز علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن ندرك مدى أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، وتواصل حكومة جمهورية الدومينيكان العمل على تحسين نوعية الحياة لجميع الدومينيكيين".



وأضافت: "إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التعاون مع الدول الأخرى. فقد أبرزت جائحة كوفيد-19 مدى أهمية التواصل والتعاون بين الدول، لدينا الفرصة للخروج بشكل أقوى إذا عملنا معا لمواجهة التحديات التي نعيشها اليوم. كلنا ثقة أن العلاقات المبنية على تحقيق الفائدة المشتركة بين دولتينا تزداد قوة، ونود أن نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الضخم أثناء الجائحة".



ويصف جناح جمهورية الدومينيكان، الذي يقع في منطقة التنقل، الجزيرة بأنها "أرض الفرح والموسيقى والضحك والحب"، بشواطئها الرملية البيضاء، وبحارها الصافية. يضم الجناح مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية في عدة أشكال، بما في ذلك التماثيل البرونزية، والمجسمات الضخمة المزينة بالخرز، واللوحات الفنية، والمجوهرات المصنوعة يدويا.



يمكن للزوار شراء الهدايا التذكارية المصنوعة من المنتجات الأصلية، مثل العنبر والـ "لاريمار"، بالإضافة إلى بعض المأكولات المشهورة عالميا، مع مجموعة من المنتجات المعروضة، بما في ذلك القهوة الخضراء، والكاكاو، ومشتقات السكر. وفي وقت لاحق من يوم السبت، تعقد جمهورية الدومينيكان مؤتمرا للأعمال، يستعرض إمكاناتها الاستثمارية، في مركز تواصل الاعمال.



الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي هي أوقات للاحتفاء بكل من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.

