دعوة لمقابلة الديناصورات.. فعاليات خلابة اليوم في إكسبو.. ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (السبت) فعاليات دولية واقتصادية وفنية وترفيهية مدهشة، أبرزها.



اليوم الوطني لجمهورية الدومينيكان

-10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، 11:15، جناح جمهورية الدومينيكان



منتدى نيجيريا للتجارة والاستثمار

- دعوة لحضور منتدى نيجيريا للتجارة والاستثمار ومعرفة المزيد عن ما تقدمه البلاد

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



دعوة لزيارة مؤتمر ومعرض زيمبابوي

- تستضيف وزارة البيئة والمناخ والسياحة والضيافة في زيمبابوي، ووزارة النقل ووتطوير البنية التحتية فعالية على مدى يومين تستعرض فيهما ما تقدمه زيمبابوي

-09:30-13:30، بريميوم لاونج، والغرفة متعددة الاستخدامات، الطابق السادس، مركز بزنس كونكت، نادي 2020 من إعمار، ساحة الوصل



سلسلة الاستثناءات | هي ترى: الحقوق المتساوية في الإبصار

-ما لا يقل عن 55 في المئة من المكفوفين في العالم هم من النساء. وعندما نساعد في استعادة النساء لحاسة البصر، فنحن نساهم في تحول حياة ملايين النساء، وإتاحة الفرص لهن وإطلاق العنان لإمكاناتهن. تستضيف مؤسسة فريد هولوز هذه الفعالية لتبحث في قضية عدم المساواة بين الجنسين في الإبصار

- 10:00-13:30، جناح المرأة



استثمر في فلسطين

-ستسلط الفعالية الضوء على النظام البيئي في فلسطين، وعلى مختلف الفرص التجارية المتاحة في مجال البنية التحتية والمناطق الصناعية مع الأخذ في الاعتبار الإطار القانوني

- يومَي 5 و6 مارس، 10:00، جناح فلسطين، (اليوم الأول: قاعة أبوظبي واليوم الثاني: قاعة الشارقة)



العرض الحي "ليه ميلز"

-يقدم العرض الحي "ليز ميلز" تمارين رائعة، ومدربين ملهمين وموسيقى ملحمية وطاقة مذهلة، ويمثل تجربة رائعة لا تُفوَّت للياقة البدنية الجماعية

- 10:00-10:45، ساحة إكسبو الرياضية



ديناصورات إكسبو

-دعوة لمقابلة مجموعة من الديناصورات وجها لوجه، بداية من الديناصور الصغير واللطيف (تي ريكسيس)، والديناصورات ثلاثية القرون "تريسيراتوبس"، وسلاسلة الليلياناصورا الفضولية، وصولا إلى ديناصورات (فوكويرابتور) آكلة اللحوم المرعبة. إنها حقا تجربة مميزة وغير مسبوقة لمشاهدة الديناصورات.

-13:00-16:00، حديقة الفرسان



المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (5-8 مارس)

-تجمع النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب بين الطلبة والمعلمين، وتوفر لهم بيئة جاذبة تعزز شغفهم بالعلوم، والتقنية، والابتكار، وريادة الأعمال

- 16:00-21:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 شمال، المجلس الشمالي، الغرفتان 4 و5 شمال، الجناح 1 شمال



حصن الاتحاد 8

- فعالية عسكرية لإبراز الإمكانيات المتقدمة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر استعرض شجاعة كل فرد، وتفانيه ومهارته الفنية، سواء في الميدان أو في استخدام المعدات والتقنيات الحديثة

- 16:30-17:30، جنوب إكسبو



حفل موسيقي حي للنجمة السريلانكية يوهاني

-حققت "يوهاني"، وهي مغنية سريلانكية ومؤلفة أغاني ومغنية راب وعازفة على آلات متعددة، نجاحا كبيرا على مواقع الإنترنت بأغنيتها "مانيك ماج هيث". وترافقها في الأداء فرقة "تشانا أوبولي" للفنون الاستعراضية مع فنانين آخرين من سريلانكا

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



فعالية عرض الكلاب البوليسية من تنظيم شرطة دبي

-سيتعرف الزوار إلى كلاب من سلالات ودودة، مثل سلالات "سبانيل" و"كوكر سبانيل" و"بوردر كولي". وستتاح لهم فرصة التقاط الصور مع الكلاب الودودة في مركز الشرطة الذكي الرئيسي

- 18:00-20:00، ساحة 2020



سيلفيا فالكون

-سيلفيا فالكون مغنية رائدة ومبتكِرة تمزج بين الموسيقى التقليدية لمنطقة جبال الأنديز في بيرو، وموسيقى الميستيثو، والألحان الساحلية، ومختلف إيقاعات الموسيقى الإلكترونية

- يومَي 5 و6 مارس، 19:30-20:00، منصة الشمس



حفل راحت فتح علي خان

-راحت فتح علي خان هو موسيقي باكستاني يؤدي أغاني فن "القوالي" بشكل رئيسي، إلى جانب أداء أغاني الغزل وغيرها من الأغنيات الخفيفة. ويتمتع بشعبية كبيرة بوصفه مغني "بلاي باك" في بوليوود والسينما الباكستانية

- 20:30-23:00، ساحة مركز دبي للمعارض



عرض للألعاب النارية

- عرض جديد للألعاب النارية سيضيئ سماء إكسبو 2020 في مشهد خلاب. ستنطلق الألعاب النارية على وقع الموسيقى في عرض لا ينبغي تفويته

- 20:55 – 20:59، في أنحاء الموقع



حفل إلياراجا

-راجا، المعروف باسم "إلياراجا"، هو مغني ومؤلف أغاني هندي يعمل بشكل أساسي في السينما الهندية. وقد اشتهر بدمج الموسيقى الشعبية الهندية والآلات الموسيقية الهندية التقليدية بتقنيات الموسيقى الكلاسيكية الغربية

- 21:00-00:00، منصة اليوبيل