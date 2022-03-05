سيارة "الرجل الوطواط" تحلق في فضاء إكسبو

المصدر: البيان

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لا حدود للمفاجآت في إكسبو 2020 دبي، حيث استحضر الحدث الدولي الكبير،سيارة الرجل الوطواط الظاهرة في فيلم "ذا باتمان" الجديد،

وقد حظي عدد من عشاق الأفلام المحظوظين بفرصة استثنائية لدى زيارتهم جناح غوثام سيتي في إكسبو 2020 دبي يومَي 3 و4 مارس، حيث تمكّنوا من غمر حواسهم أكثر في تجربة الجناح عبر مشاهدة نسخة طبق الأصل من سيارة الرجل الوطواط الظاهرة في فيلم "ذا باتمان" الجديد، الذي بدأ عرضه في صالات السينما يوم 3 مارس.

واغتنم الزوار فرصة مشاهدة السيارة المميزة عن قرب في منطقة الفرص، تحديدا في شارع الغروب مقابل جناح غوثام سيتي، قبل انطلاق إشارة باتمان لاستدعائها في مهمة جديدة.