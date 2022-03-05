سفير الألحان.. فايز السعيد يصطحب الجمهور في رحلة موسيقية ساحرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصطحب فايز السعيد، النجم والملحن الإمارتي الشهير، وصاحب لقب وصاحب لقب "سفير الألحان" المطرب الإماراتي اللامع، جمهور إكسبو 2020 دبي، في رحلة موسيقية ساحرة، قدم خلالها باقة من أشهر أغنياته في واحدة من أجمل الحفلات الموسيقية ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" في موقع الحدث الدولي.



وتنوعت أغنيات "سفير الألحان" بين الكلاسيك والنقازي والفولكلور الذي يتميز به اللون الإماراتي، حيث افتتح الحفل بأغنيته الشهيرة "جزاك الله خير"، من كلمات الشاعر الإماراتي أنور المشيري وألحان الفارس، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا ضمن أغنيات ألبومه "روعة"، الصادر في عام 1999.



واستمتع الحضور في ساحة الوصل بالصوت القوي للنجم الإماراتي فايز السعيد وأدائه المبهر للأغنيات "جيتك على الموعد"، و"ينسى"، و"العمارة"، و"الحق حبيبك"، التي أتبعها بالأغنية الرائعة "مرّت سنة"، من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإماراة دبي، التي غناها أيضا فنان العرب محمد عبده. وتضمن الحفل كذلك أغنيات متنوعة من اللون الخليجي، مثل أغنية "حرمت عيني"، التي قدمها الفنان فايز السعيد بالإيقاع الخبيتي السعودي، وأضفى عليها لمسته الخاصة من خلال الآلات الغربية توزيعا وغناء.



وعبر النجم الإماراتي فايز السعيد عن سعادته بالمشاركة في حفل فني ضمن أمسيات خالدة، في ساحة مهمة مثل ساحة الوصل، التي تقدم العديد من الفعاليات والأنشطة العالمية الرائعة، وقال: "أفخر بدولة الإمارات، وبكل من عمل على إنجاح هذا الحدث الدولي الاستثنائي، إكسبو 2020 دبي، من منظمين وعناصر أمن ومتطوعين وإعلاميين".



وأضاف: "أتوجه بالشكر الجزيل لبلدي الإمارات العربية المتحدة، لمنحي الفرصة لأكون جزءا من حدث دولي بحجم إكسبو 2020 دبي، الذي سيبقى ذكرى جميلة للأجيال القادمة في الإمارات العربية المتحدة والعالم".



لُقب الملحن والمغني والممثل الإماراتي فايز السعيد بـ"سفير الألحان"، وذاع صيته كنجم ومطرب وملحن بعد أن اختاره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ليكون الملحن الخاص والرسمي لأعماله الشعرية، فاتحا له الآفاق ليحلّق في سماء التلحين.



حرص السعيد على غناء مختلف اللهجات، مثل الخليجية بمختلف ألوانها والخليجية البيضاء، إلى جانب العراقية والمصرية والمغربية واللبنانية. ورغم نجاحه الكبير كمطرب، ركز فايز السعيد على تقديم الألحان لغيره من نجوم الطرب، مثل محمد عبده وكاظم الساهر وراشد الماجد وأصالة ولطيفة وفلَة الجزائرية وصابر الرباعي، وغيرهم.

