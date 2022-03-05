الفرح يتواصل.. ألعاب نارية تتراقص في سماء إكسبو

المصدر: البيان

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يواصل الزوار التوافد بأعداد كبيرة إلى إكسبو 2020 دبي في شهره الأخير، إلا أن زوار مساء اليوم حظوا بمتعة اضافية، تضمنت الموسيقى والألعاب النارية.



وأضاء مشهد رائع سماء ليل الجمعة، مصحوبا بالموسيقى التي أضافت الإحساس المتعة إلى مشاعر الدهشة، حيث اتجهت أنظار الزوار إلى السماء فوق موقع إكسبو، بمختلف أرجائه، لمشاهدة الألعاب النارية بشتى الأشكال والألوان. واستمر العرض دقائق معدودة ليولّد ذكرى رائعة تضاف لسائر ذكريات إكسبو الفريدة.



ستنطلق الألعاب النارية في إكسبو 2020 دبي مساء كل جمعة، حتى اختتام فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس. ويمكن للزوار مشاهدة جميع العروض، وزيارة الحدث الدولي مرات غير محدودة، باستخدام التذكرة الموسمية الختامية، البالغة قيمتها 50 درهما إماراتيا.

