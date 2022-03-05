فلكور باراغواي الساحر يخطف قلوب الزوار في إكسبو

المصدر: البيان

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بإيقاعاتها الساحرة، وموسيقاها الإنسانية المدهشة، جذبت فرقة تييرا أدينترو، زوار إكسبو 2020 دبي الذين استمتعوا بعرض خاص للفرقة على منصة اليوبيل، حيث استعرضت الفرقة ثقافات باراغواي وفلكلورها العريق.



وحظي العرض ببداية حماسية تمثلت في أغنية خاصة تصدح باسم باراغواي، وانضم لها العديد من الباراغوايانيين، الذين حضروا الحفل لتشجيع فرقتهم الشعبية الأولى، والسفير الموسيقي لتقاليدهم وفلكلورهم.



شاركت في العديد من المهرجانات البارزة في أنحاء أمريكا الجنوبية، وهي تعتمد على تقديم الموسيقى الشعبية الباراغوايانية لجماهير جديدة في المهرجانات الدولية على مستوى العالم. وقد قدمت حفلات موسيقية في هولندا وبلجيكا وفرنسا وكولومبيا والأرجنتين والولايات المتحدة، ورُشحت لنيل جائزة الـ"غرامي" اللاتينية ضمن فئة أفضل ألبوم فلكلوري عن ألبومها 'أغويج' في عام 2020

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لامست تييرا أدينترو بأغانيها أحاسيس الحاضرين، حيث أدت الفرقة المُكونة من خمسة أعضاء عدة أغانٍ بموسيقى وإيقاعات باراغواي الشعبية، التي أثارت حماس الجمهور على مدار الحفل. وقدم أعضاء الفرقة الشكر لإكسبو 2020 دبي لدعوتهم ولحسن التنظيم، كما شكروا الجمهور الذي حضر الحفل.



يُذكر أن فرقة تييرا أدينترو يُعتبرون حاليا سفراء الفلكلور الجديد، ويصنَّفون على أنهم المجموعة الأكثر شهرة في المهرجانات التقليدية في جميع أنحاء باراغواي. ويشكل تواجدهم إضافة جديدة لمنصة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي، التي استضافت أشهر الفرق العالمية ونجوم الغناء والرقص من كل بلدان العالم.