8 خيارات عالمية لوجبة إفطار شهية في إكسبو

المصدر: البيان

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لم يتبق أمام الزائر سوى 26 يوما للاستمتاع وتناول وجبات الطعام الشهية، وتجربة كل ما يقدمه إكسبو 2020 دبي، ولذلك، يوفر الحدث الدولي الكبير للزائر خيارات إفطار عدة، ولذيذة لا تُنسى، ذات مذاق عالمي، ومُعدّة على الطريقة العالمية:



مطعم ومقهى الفنار

يمكنك التوجّه إلى مطعم ومقهى الفنار الموجود في ساحة الوصل، قضاء يومك في إكسبو 2020 دبي. استمتع ببداية اليوم مع طبق إفطار إماراتي تقليدي، مقابل 85 درهما إماراتيا، حيث يمكنك الحصول على طبق "إماراتي" أو "الأيام الخوالي" الذي يكفي لشخصين بما في ذلك الشاي والقهوة، ويضم مجموعة كبيرة من وجبات الإفطار الإماراتية الكلاسيكية مثل وجبة الشباب (فطائر على الطريقة الإماراتية)، والبلاليط شعيرية بنكهة الهيل والزعفران مع (أومليت البيض)، والوقافي (خبز مسطح تقليدي)، والدانغو (حمص)، والباجيلا (فاصوليا عريضة) والمزيد.



كافيه دي باريس

في مقهى كافيه دي باريس، الموجود في جناح موناكو في منطقة الفرص الذي يعمل صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، يمكنك الحصول على إفطار بسعر معقول مقابل 30 درهما، ويشمل هذا الطبق القاري الكلاسيكي مشروب ساخن، وعصير، وخبز بالمربى وبالزبدة، إضافة إلى فطيرة (معجنات مخبوزة مثل الكرواسون). وستمنحك هذه الوجبة الدسمة الكثير من الطاقة والحماس لتحقيق أقصى استفادة من زيارتك إلى إكسبو 2020 دبي.



كانفاس من كوفي + كلتشر

تعتبر مساحة مثالية للعمل المشترك الإبداعي داخل "ميشن بوسيبول" في منطقة الفرص، ومكانا مثاليا للقاء الصباحي في إكسبو 2020 دبي. يحظى أي شخص يبدأ يومه بوجبة البيض بالعديد من الخيارات، مع وجبة الديك الرومي أو بنديكت بيض السلمون، والأفوكادو مع البيض المسلوق والخبز المحمص، ووجبة إفطار كبيرة على الطريقة الإنكليزية (تشمل الفاصوليا المخبوزة، والفطر، واللحم المهروس "هاش براون"، والخبز المحمص)، إلى جانب الشكشوكة مع الهاريسة والفيتا. يمكنك أيضا تجربة أطباق أخرى غير البيض، على غرار أطباق أساي أوالغرانولا.



إيجز آند كو

يعتبر إيجز آند كو واحدا من العديد من المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات الدجاج المسحّب الشهية من طلبات والمتوفرة للطلب من أي مكان داخل إكسبو 2020 دبي. وتشمل وجبة كومبو البيض المقلي أو المخفوق في كعكة البطاطس مأكولات شهية مثل السلمون والجبن الكريمي، وزيت الكمأة "الترافل" والغرانا بادانا، أو جبن الشيدر مع لحم البقر المقدد والسريراتشا. ويتوفر أيضا التوفو المخفوق بالكركم مع الأفوكادو والطماطم والثوم المعمر كخيار نباتي صحي ممتاز.



غاردن أوف فلافورز

يعمل مطعم غاردن أو فلافورز في جناح بولندا الواقع في منطقة التنقل من الساعة 10:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا بتوقيت دولة الإمارات، ويتميز بقائمة طويلة من أطباق الإفطار المُعدّة من البيض بتكلفة ميسورة تبدأ من 30 درهم. يمكنك الاختيار من بين أصناف البيض المقلي أو المخفوق أو الأومليت، إلى جانب النقانق أو الجبن أو الفل الحلو. ولا ينبغي لعشاق المغامرة أن يفوتوا طبق أومليت المربى أو (أومليت الشوكولاتة) مع الموز – والتي قد تبدو غير عادية، لكنها في الحقيقة مثل الفطائر الرقيقة وفطائر البيض. وبالنسبة للنباتيين، يقدم لك جناح بولندا أيضًا خيار اللبن الرائب النباتي وطبق الغرانولا.



لا غران بارا

يمكنك التوجه مباشرة إلى جناح إسبانيا في منطقة الاستدامة، وابدأ يومك على الطريقة الأسبانية مع وجبة التشيرو والشوكولاتة بما يعادل 49 درهما إماراتيا. هذه ليست شوكولاتة الحليب الساخنة التي قد تكون معتادا عليها، لكنها صلصة شوكولاتة سميكة ذائبة ولزجة، حيث يمكنك التلذذ بغمس التشيرو، دونات إسبانية طويلة ورقيقة ومقرمشة.



طعام شوارع المدينة

يمكنك التوجه إلى مطعم شوراع المدينة داخل جناح المغرب الواقع في منطقة الفرص وتذّوق طبق إفطار مغربي شهي ابتداء من 42 درهما إماراتيا، حيث تأتي كل قائمة من قوائم الإفطار مع عصير البرتقال، ومجموعة مختارة من المشروبات الساخنة (شاي النعناع الكلاسيكي على الطريقة المغربية، أو القهوة أو الشوكولاتة الساخنة)، بالإضافة إلى مجموعة من الفطائر بما في ذلك البغرير (الملقب بفطيرة "الألف حفرة")، أو الحرشا (خبز سميد مقلي)، أو المسمن (كريب على الطريقة المغربية). ويمكن أن تحصل، بدلا من الفطائر، على قائمة التنجاوي اللذيذة مقابل 63 درهما إماراتيا، والتي تأتي مع شاي النعناع وحساء الفول، وخبز البيتا، والزيتون الأسود والجبن الأبيض.



ذا ديلي باي روف

متى أردت أن تبدأ يومك بحدث اجتماعي، يمكنك التوجُّه إلى مطعم ذا ديلي باي روف (داخل فندق روف إكسبو 2020 في ساحة الوصل) للاستمتاع ببوفيه الإفطار، المتاح يوميا حتى 10:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات مقابل 79 درهما إماراتيا للفرد، حيث يمكنك اختيار طبق حسب طلبك من بين خيارات متنوعة تضم الحلوى والأطعمة المالحة "السافوري"، والمأكولات الهندية، والشرق أوسطية، وحتى الأطعمة النباتية والخالية من الدهون. ويمكنك تناول الخبز المحمض الفرنسي، والبيض المخفوق مع السلمون المدخن، أو ألو بهاجي مع الباراتا، إلى جانب ما يشمله البوفيه من كرواسون، وجبن، وقطع لحم باردة حلال، ولبن رائب، وخبز حبوب، وعصائر طازجة، وقهوة، وشاي.

