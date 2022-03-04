«كيدز» توعية ضد سكري الأطفال

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الجناح الفرنسي بمعرض إكسبو 2020 دبي فعاليات عدة ضمن برنامج «كيدز» بهدف تعزيز الوعي بمرض السكري لدى طلبة المدارس، اعتباراً من الأمس وإلى 7 مارس 2022، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة «سانوفي» العالمية.



وتتزامن هذه الفعاليات مع الذكرى المئوية لاكتشاف «الأنسولين» كابتكار دوائي رائد لعلاج السكري، أسهم في إحداث الفارق في الحياة اليومية للمرضى، يترافق مع التطور المُستمر لتطبيقات العلاج، في إعادة صياغة التعامل مع داء السكري في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ككل.



جهود



ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2016، تمكن مشروع «كيدز» من تغطية المدارس والوصول إلى 57.284 طالباً في 183 مدرسة، وتدرب 4.117 معلماً، و3.045 والداً و188 ممرضة مدرسية في كل أنحاء الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المشروع أيضاً توزيع حوالي 60.000 كُتيبٍ على الأطفال والمدارس والعائلات.



تعزيز



وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن تنظيم الفعاليات لبرنامج «كيدز» يأتي في إطار برامج التوعية النوعية الهادفة، إلى تعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل بطريقة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية، وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأضاف الدكتور الرند: «نحن سعداء للغاية بإنجاز مشروع «كيدز» مع الطلاب، والذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز بيئة إيجابية تساعد الأطفال المصابين بالسكري على إدارة حالتهم باستخدام أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية. حيث إن الوقت الراهن هو المناسب تماماً لنقل هذا المشروع إلى أحد أهم الأحداث العالمية حالياً، وهو «إكسبو 2020 دبي»، لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمشروع على أطفالنا ومجتمعنا وتحفيز الحوار الدولي لصالح التقدم والتعاون فيما يتعلق بالمعركة العالمية ضد داء السكري».



أولوية قصوى



وأكد الرند؛ أن الوزارة تولي شريحة الطلاب أولوية قصوى في تخطيط وتنفيذ مسارات التوعية الصحية بالسكري، بالتنسيق مع الهيئات الصحية والتعليمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسكري وشركة «سانوفي» في العمل معاً على برنامج «كيدز» للوقاية من السكري في المدارس، ضمن توجهات الوزارة لتعزيز بيئة صحية مستدامة وفق برامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.



وتبنّت الإمارات في عام 2016 مشروع «كيدز» - برنامج عالمي انطلق في عام 2013 بواسطة «الاتحاد الدولي لداء السكري» و«الجمعية الدولية للأطفال والمُراهقين المُصابين بداء السكري»، بالتعاون مع «سانوفي» للوقاية من النوع الثاني من داء السكري، التصدي للأعراض الناجمة عن النوع الأول من الداء، ونشر العادات الصحية بين تلاميذ المدارس في الدولة.



مستقبل صحي



وقالت نيفين الخوري، المدير العام للأدوية في المملكة العربية السعودية والخليج بسانوفي: «يسرنا أن نواصل هذا التعاون مع «الاتحاد الدولي لداء السكري» و«الجمعية الدولية للأطفال والمُراهقين المُصابين بداء السكري» خلال سنوات تطبيق مشروع «كيدز» على صعيد عالمي. وأما على الصعيد المحلي، فإن العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، لتنفيذ المشروع عبر كل أنحاء الإمارات يُبرز التزامنا القوي بشأن تنفيذ رؤيتنا لمستقبل صحي لكل الأطفال في الإمارات».



وتتضمن الأنشطة خلال الفعالية لعبة ترفيهية، مع شخصية «تانتون» الرسمية لـ«كيدز»، والتي ترحب بالأطفال وتساعدهم طوال الرحلة. وتتوافر أيضاً شاشات عملاقة لعرض معلومات عامة شيقةٍ عن داء السكري، تشمل الوقاية منه والتعامل السليم معه. وبمجرد إكمال زوار الكشك لكل المُلصقات والأختام اللازمة، يحصلون على مكافآت تتمثل في حقائب، تحتوي على كتيب رسومات عن الوقاية من داء السكري، ودفاتر صديقة للبيئة «مصنوعة من ورق مُعاد تدويره».