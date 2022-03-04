جمارك دبي تسعد المسافرين بتذاكر مجانية

المصدر: دبي - البيان

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في إطار القيام بمسؤوليتها المجتمعية وواجبها الوطني في دعم «إكسبو 2020 دبي»، مع استهداف تحقيق سعادة المسافرين، أطلقت جمارك دبي مبادرة بتوفير تذاكر مجانية للقادمين عبر مختلف منافذ إمارة دبي لزيارة الحدث.



تتويج



وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: «تتوج هذه المبادرة جهود جمارك دبي في تقديم تسهيلات استثنائية لزوار المعرض العالمي، وسيتم توفير التذاكر المجانية للقادمين عبر منفذ حتا الحدودي ومطارات دبي، وكذلك القادمين على متن السفن السياحية في ميناء راشد، مؤكداً أن جمارك دبي تمثل إحدى الجهات الرسمية الداعمة لزوار المعرض والعارضين، حيث سخرت الدائرة إمكاناتها على مدار الساعة في سبيل إنجاح هذا الحدث الاستثنائي، كما تم عقد برنامج تدريبي (برنامج تعريفي لإكسبو) بالتعاون مع مطارات دبي لاطلاع المفتشين على كل المعلومات المتعلقة بالمعرض مثل الموقع، أوقات العمل، المشاريع المستقبلية، والأجنحة الرئيسية، كما تم تجهيز فريق عمل خاص من جمارك دبي ضم أعضاء من كل مباني المسافرين لاستقبال زوار المعرض».



هدف



وأضاف: «تهدف جمارك دبي من هذه المبادرة إلى الارتقاء بسعادة المسافرين من خلال منح تذاكر مجانية لإكسبو، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقدمها الأجنحة المشاركة في المعرض بوجهاتها المختلفة والاطلاع على ما يقدمه كل بلد من موروث ثقافي وحضاري وفني، حيث يشكل الحدث منصة ملهمة تجمع دول العالم من أجل مستقبل أفضل، كما يعد مركزاً لتبادل الخبرات والمعارف وتحفيز الابتكار والإبداع»، مشيراً إلى أن زيارة حدث عالمي بحجم «إكسبو 2020 دبي» تمثل حلماً وفرصة قد لا تتكرر لجميع السياح القادمين إلى دولة الإمارات.



جهود



يذكر أن جمارك دبي وضمن جهودها في المسؤولية المجتمعية نفذت خلال العام 2021، 126 مبادرة مجتمعية استفاد منها 76500 شخص من كل شرائح المجتمع، ووظفت الدائرة كل مواردها وإمكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية، وابتكار مبادرات تخدم المجتمع وتحقق سعادة أفراده وزواره.