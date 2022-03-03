البواردي يزور جناح السنغال

المصدر: دبي - وام

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زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع جناح السنغال في معرض «إكسبو 2020 بدبي»، حيث تهدف مشاركتهم إلى ترسيخ أواصر العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض التنمية المبتكرة لموارد السنغال الطبيعية والصناعة والاقتصاد الرقمي وثقافتها المتنوعة.

واطلع معاليه أثناء الزيارة على الإنجازات والمشاريع المستقبلية للجناح، الذي يقدم فنوناً وتقاليد وإبداعات وصوراً من اللوحات الفنية والتاريخية، والتي تعكس الجانب التاريخي للسنغال، كما أن الجناح يقدم عروضاً تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالات مهمة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الثقيلة والتمويل والبنوك ومجالات الطاقة المتجددة.

وقال معاليه: إن زيارته للجناح السنغالي تعد فرصة طيبة، للتعرف على ثقافتهم المتنوعة، وأشاد بسعيها لتوسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات، من خلال مشاركتها في المعرض ومساهمتها في طرح مشروعات وفرص واعدة للاستثمار، تغطي جوانب عديدة كالنقل والطاقة والغاز الطبيعي والسياحة.

وتوجه معالي البواردي في ختام جولته بالشكر لفريق إدارة الجناح، وتمنى لهم مزيداً من التألق والنجاح.