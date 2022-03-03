مدير تسويق «سويس ترافل سيستمز» لـ«البيان»: «قطار الاتحاد» خطوة على الطريق الصحيح

المصدر: زيوريخ - سيد صالح

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وصف أندرياس نيف، مدير التسويق في أستراليا، البرازيل، اليابان، كوريا الجنوبية والإمارات لدى مؤسسة «سويس ترافل سيستمز» أن زيارة «إكسبو 2020 دبي» كانت تجربة مُمتعة له، وأضاف أنه كان يريد أن يبقى في موقع الحدث ثلاثة أيام كي يتمكن من الإلمام بكافة عناصر وأبعاد هذه التجربة، من خلال زيارة كافة الأجنحة والمباني داخل الموقع.

وأجرى نيف مُقابلة حصرية مع «البيان» ضمن وفد إعلامي من منطقة الشرق الأوسط يزور سويسرا حالياً بدعوة من الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي».

واستقبل نيف أعضاء الوفد داخل إحدى محطات قطار مُتجه من مدينة «زيوريخ» السويسرية إلى العاصمة «برن»، وأكمل نيف الرحلة مع أعضاء الوفد في زي غير رسمي، مُجيباً عن أسئلتهم في أجواء من المرح.

وقال نيف: «أحببت «إكسبو 2020 دبي» للغاية عندما زُرته، وأعجبني تنوعه وجودة بنيته التحتية».

وأضاف: «كانت تجربة زيارته متنوعة إلى الحد الذي شعرت أنني بحاجة إلى ثلاثة أيام على الأقل لإتمامها والإلمام بكافة عناصرها وأبعادها، من خلال زيارة كافة أجنحة الموقع ومبانيه».

وتطرّق نيف إلى مشروع «قطار الاتحاد»، الذي يربط بين دبي وأبوظبي، فقال: «يُمثل هذا المشروع خُطوة على الطريق الصحيح شديدة الأهمية لتسهيل التنقل بين الإماراتيين، فضلاً عن الإسهام في حفظ الموارد وخفض التلوث».

مؤسسة

وتُعد «سويس ترافل سيستمز» مؤسسة حكومية معنية بالتسويق عالمياً لشبكة النقل العام السويسرية، وخدماتها سواء التي تقدمها داخل سويسرا، أو خارجها من خلال الربط بين سويسرا وجيرنها باستخدام شبكة مواصلات عابرة للحدود.

وتأسست «سويس ترافل سيستمز» في عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في «زيوريخ»، وتتبع جهتين حكوميتين، هما «الشبكة الفيدرالية السويسرية للسكك الحديدية» ومؤسسة «سويتزلاند توريزم» للترويج السياحي لسويسرا، إلى جانب 5 شركات سويسرية خاصة متخصصة في خدمات السكك الحديدية.

وتحدّث نيف عن خدمات المواصلات والنقل العام، فذكر أنها تتميز بالكثافة الشديدة، ففيما يتعلق بخدمات شبكة القطارات على سبيل المثال يجري اتصال واحد على الأقل بالقطار بين وجهتين داخل سويسرا كل 30 دقيقة.

وقال نيف: «تربط شبكة السكك الحديدية بين سويسرا بأكملها في ثلاث ساعات فقط».

وأضاف: «ثمّة قطار أو حافلة على الأقل تجري كل ساعة داخل سويسرا، ونحن فخورون بهذا المستوى من الكثافة في خدماتنا».