"شنغهاي الكبرى".. فيلم وثائقي يعرض في إكسبو دبي 2020

المصدر: البيان

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بمناسبة قرب اختتام إكسبو دبي 2020، الذي استمر ستة أشهر، أقيمت فعاليات ترويجية بموضوعه "شنغهاي الكبرى" في دبي، تحت رعاية مكتب الإعلام لحكومة بلدية شنغهاي، جنبًا إلى جنب مع مركز الفيلم الوثائقي للإذاعة والتلفزيون بشنغهاي، ومتحف شنغهاي إكسبو العالمي، ابتداء من 26 فبراير إلى غاية 31 مارس الجاري.

كما سيواصل " الرادار" موقع فيديو رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بث 8 حلقات من الفيلم الوثائقي التاريخي والثقافي "شنغهاي الكبرى" باللغة العربية، بحسب وكالة "شنخوا" الصينية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يُترجم فيها فيلم وثائقي عن المدينة تم إنشاؤه في شنغهاي إلى اللغة العربية وبثه في الخارج.

يروي فيلم "شنغهاي الكبرى" ما يزيد على 170 عامًا من التاريخ الحضري وعملية التنمية في شنغهاي، ويظهر روح التسامح والنضال والانفتاح والابتكار والتواضع في شنغهاي.

شنغهاي ودبي مدينتان شقيقتان وكلتاهما مدينتان مضيفتان لمعرض إكسبو العالمي.

في العام 2010، نظمت شنغهاي بنجاح معرض إكسبو العالمي، الذي ترك بصمة قوية في تاريخ المعرض العالمي، وأصبحت "مدينة أفضل، حياة أفضل" الموضوع الرئيسي للتنمية الحضرية في شنغهاي، وتستمر في خلق بيئة صالحة للعيش وتحقيق حلم البشرية.