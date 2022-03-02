الجوجيتسو.. حضور مميز للأبطال

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالفعالية الرئيسية لليوم الرياضي الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث تضمنت المشي لمسافة ثلاثة كيلومترات بين أجنحة المعرض المختلفة وسط حضور مميز لمجموعة من المسؤولين واللاعبين ومشاركة مجتمعية واسعة من الفئات العمرية المختلفة.



مشاركة

وتمثلت مشاركة الاتحاد بمجموعة من المسؤولين والمدربين واللاعبين يتقدمهم محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد، وإبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، ومن ضمنهم راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، وعدد من اللاعبين الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في اليوم الرياضي الوطني تحت مظلة الاتحاد في إطار سعيه الدائم إلى تعزيز حضورهم المجتمعي وتعريف الجمهور بأهمية رياضة الجوجيتسو، والقيم النبيلة التي تحملها وتأثيرها الإيجابي على الممارسين.



وقال محمد حسين المرزوقي إن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني من قلب إكسبو 2020 دبي الحدث الاستثنائي الأبرز عالمياً مصدر للاعتزاز، خصوصاً أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو من الجهات السباقة في دعم ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة والعمل على ترجمتها واقعاً ملموساً.



وأضاف المرزوقي: «اليوم الرياضي الوطني مناسبة عزيزة ذات أهداف نبيلة تجمعنا تحت علم الدولة، وتروج لأهمية تبنّي أسلوب حياة صحي قائم على ممارسة النشاط الرياضي، وهو ما يؤكد على أن الإنسان سيبقى دائماً وأبداً محور اهتمام دولتنا وقيادتنا، كونه يشكل أساس عملية التنمية والتطور».



تواجد

بدوره قال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل إن التواجد في هذه المسيرة الرائعة في إكسبو 2020 دبي والمشاركة في اليوم الرياضي الوطني يعكس الرغبة في المساهمة بنقل الصورة المشرقة للدولة إلى العالم في ظل قيادتنا الرشيدة الحريصة على تحقيق الإنجازات بسواعد أبنائها المخلصين.



من جانبه قال إبراهيم الحوسني إن تنظيم فعاليات اليوم الرياضي الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث يجتمع العالم، يساهم في نقل رسائل الإمارات التي تهتم بصحة الشعوب وتحقيق رفاهيتها إلى مجتمعات العالم كافة.