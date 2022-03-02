سارة الأميري تطلع على الفرص الاستثمارية في جناح توغو

المصدر: وام

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زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، جناح توغو في إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث اطلعت معاليها على جهود التنمية والاستثمار والتطور التكنولوجي، خصوصاً في مجالات مثل السياحة والأعمال وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، وكذلك جهود التحول الرقمي.

واستمعت معاليها إلى شرح حول الفرص المقدمة للشركات الناشئة ومشاريع رواد الأعمال، خصوصاً في قطاع الصناعة، حيث يحمل جناح توغو شعار "رؤية طموحة من أجل أفريقيا"، ويعرض المقومات التي تمتلكها البلاد في المجالات الاستثمارية المتنوعة، حيث تدير "توغو" واحدا من أهم موانئ غرب القارة الإفريقية.

واطلعت معالي وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة على جهود إدراج التكنولوجيا الرقمية في دعم التنمية البشرية، وخطط تعزيز الرقمنة، إضافة إلى شرح عن خارطة الطريق الحكومية 2020 - 2025 والتي تنفذ 42 مشروعا، يحتوي 75% منها على مكونات رقمية وإلكترونية.