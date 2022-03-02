إثيوبيا.. من الجدة لوسي إلى فولكلور الأورومو والأمهرة

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور وفد رفيع المستوى ضم رئيس مجلس النواب الإثيوبي ومسؤولين حكوميين، حيث تم رفع علمي الإمارات وإثيوبيا، وعزف النشيدين الوطنيين للدولتين في ساحة الوصل.



وقد رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، برئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي شافو، والوفد المرافق له فور وصولهم موقع الحدث الدولي.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "تحكي مشاركة إثيوبيا قصة أمة تعتبر مهد البشرية؛ ويدعو جناحها الزوّار للتعرف إلى ثقافتها وقيمها وتقاليدها، بينما يستعرض تنميتها لمواردها الطبيعية بأسلوب مبتكر، وما حققته من نجاحات في مجالات التصنيع والصناعات التحويلية، فضلا عن الاقتصاد الرقمي".



وأضاف: "شهدت العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا ازدهارا كبيرا على مر السنين، إذ تعد إثيوبيا شريكا استراتيجيا مهما لدولة الإمارات في مجالي التجارة والاستثمار في شرق أفريقيا؛ ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".



من جهته قال رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي شافو: "إن وجود إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي، روجها كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة وفريدة، تعرض مجموعة واسعة من منتجات التصدير التي تقدمها الدولة للعالم، كما تقدم فرص الاستثمار غير المستغلة في البلاد".



وأضاف: "إثيوبيا والإمارات تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المزدهرة. وفي الوقت الحاضر، لدينا تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات الثنائية، بما في ذلك التنمية والتعاون والتجارة والاستثمار، إلى جانب أمور عديدة أخرى. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لعب دورها كشريك إنمائي مهم للغاية لإثيوبيا، حيث تقدر قيمة التجارة بنحو مليار دولار أميركي، كما نتعاون في التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معا، وقد وقعنا مذكرة تفاهم لمعالجة مسألة العمالة غير القانونية وحماية حقوق العمال الإثيوبيين".



وبعد الكلمات، اختتم الحفل بعرض للرقصات الفولكلورية للمسرح الوطني الإثيوبي من جميع أنحاء إثيوبيا، بما في ذلك الأورومو، والأمهرة، والغوراغي، والتيغراي، والمنطقة الجنوبية، كما تفاعل الحضور من الجالية الإثيوبية مع الرقصات والموسيقى، ولوحوا بعلم بلادهم، ما أضاف أجواء من البهجة على الاحتفال.



ويجذب جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي، تحت شعار «أرض الأصول والفرص»، ملايين الزوار، ويقدم رؤى فريدة ومؤثرة عن إثيوبيا وثقافاتها والفرص التي تتيحها، كما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه أديس أبابا بوصفها مركزاً حيوياً يقود ويسهل الترابط والتواصل بين إفريقيا والعالم.



ويمكن لزوار الجناح الإثيوبي مقابلة "لوسي"، وهي أحفورة يبين فحصها عن طريق الـ DNA بأنها ترجع إلى كائن عاش على كوكب الأرض منذ ما يقارب 3.2 مليون سنة، إضافة الى تمكن الزوار من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخصبة.



وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية وتقديم العروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.