سيلينا.. ألِف - جناح التنقل يستقبل الزائر رقم مليون

المصدر: البيان

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استقبل ألِف - جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي، مليون زائر منذ انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021؛ وكانت صاحبة الحظ الزائرة رقم مليون، هي الفتاة سيلينا سليمان البالغة من العمر أربعة أعوام؛ وقد حظيت بجولة داخل الجناح بصحبة عائلتها، وقُدّمت لها حقيبة هدايا وشهادة بهذه المناسبة السعيدة.

ويصحب ألِف - جناح التنقل زوّاره في رحلة عبر الزمان والمكان، تتيح لهم استكشاف الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص والبضائع والأفكار والبيانات بأساليب أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

وزارت سيلينا وعائلتها إكسبو 2020 دبي ست مرات إلى الآن؛ وتعتزم العائلة تكرار الزيارات في الفترة المتبقيّة من عمر الحدث الدولي إلى أن ينتهوا من تفقد جميع الأجنحة.

وقال شوكت سليمان، والد سيلينا : "من الرائع حقا أن تكون هنا في إكسبو 2020 دبي، لأنه مكان يرسم السعادة والبسمة دائما على وجوه الجميع. ويعدّ جناح ألِف تحديدا مكانا مذهلا يتيح للزوار فرصة مثيرة للانتقال إلى المستقبل، كما أنه يوفر لهم تجربة تعليمية".

وكان هذا الأسبوع حافلا بالإنجازات، حيث رحّب تيرّا – جناح الاستدامة كذلك بزائره رقم مليون، ووصل عدد زوار إكسبو 2020 دبي من طلبة المدارس خلال السنة الدراسية الحالية إلى أكثر من 500 ألف طالب.