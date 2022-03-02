يوم الشباب.. فعاليات رائعة في إكسبو 2 و3 مارس.. بانتظاركم

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد مع فعاليات دولية ورياضية وثقافية وفنية مدهشة يومي 2 و3 مارس الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لإثيوبيا

-10:15، ساحة الوصل



مسيرة إكسبو 2020 دبي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

-دعوة للانضمام إلى مسيرة ستُقام في أرجاء موقع الحدث الدولي مرورا بمناطق الموضوعات الثلاث، وساحة الوصل الشهيرة، مرورا بمجموعة من أهم الأماكن في موقع إكسبو 2020 دبي

- 08:00-10:30، جميع أرجاء الموقع



اليوم التوجيهي للطلاب الجدد بجامعة الشارقة

-تستعد جامعة الشارقة للترحيب بالطلاب الجدد المنضمين إليها في فصل الربيع 2022، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع مسؤولي الجامعة عبر جلسات تفاعلية وزيارة لمعرض موارد افتراضي

-09:00-13:00، مركز دبي للمعارض شمال، القاعة 1



يوم الشباب بجناح موانئ دبي العالمية – برنامج 100 موجّه

- يهدف برنامج 100 موجّه الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب إلى بناء جيل من الأبطال في كل الميادين بدولة الإمارات عبر إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجازات في مجالاتهم.

- 10:00-16:00، جناح موانئ دبي العالمية



سلسلة الاستثناءات | استشراف المستقبل: التخطيط لتمكين المرأة في الــــــ50 عاما المقبلة

-سيبحث الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية في هذا المنتدى، عن أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية

- 15:00-17:00، جناح المرأة



أسبوع الشركات الصغيرة في إكسبو 2020 (28 فبراير-7 مارس 2022)



رواد أعمال شباب في مجالَي الرياضة والتنمية المستدامة

- حوار يركز على دور الرياضة في خلق فرص للشباب والشابات، ويشمل ذلك القادمين من المناطق النائية، ومن داخل القطاع وخارجه

-تضم قائمة المتحدثون صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد، من المملكة العربية السعودية، ولاعب كرة القدم كيفين برينس ميلّا

- 17:30-18:30، مركز الأمم المتحدة، جناح الفرص





العرض الأوبرالي أندرويد أوبرا "ميرور" لكيشيرو شيبويا | اليابان

-دعوة لحضور العرض الأوبرالي أندرويد أوبرا "ميرور"، الذي سيُقدمه الملحن والموسيقي كيشيرو شيبويا، وهو عمل تعاوني دولي متعدد الثقافات

- 18:30-19:00، منصة اليوبيل



عرض "روبرتو بوللي والأصدقاء"

-دعوة لحضور عرض باليه من الطراز العالمي مع "روبرتو بوللي والأصدقاء"، حيث شكل الراقص العالمي روبيرتو بوللي فرقة رائعة من الراقصين المدهشين الذين يسافرون بصحبته حول العالم، لإبهار الجماهير بطاقتهم وتقنياتهم المتنوعة وأساليبهم المستلهمة من عدة مدارس للرقص

- 20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



الطريق إلى بوليوود | سلسلة موسيقى الشارع (2-4 مارس)

-فعالية أخرى من سلسلة موسيقى الشارع في إكسبو، ستُقدَّم لعدة أمسيات متتالية. "الطريق إلى بوليوود" هو عرض مسرحي نابض بالحياة، ومعروف عالميا، جاب أنحاء العالم منذ عام 2015

- 20:00-21:30، ساحة الأرض



الفعاليات المرتقبة



3 مارس



اليوم الوطني لمولدوفا

-10:15، ساحة الوصل

برنامج اليوم العالمي للأحياء البرية



فعالية أعضاء برنامج "السفير" لعام 2022

-حفل تكريم سنوي لرواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة المساعي الرامية إلى استقطاب المؤتمرات واللقاءات العالمية المرموقة إلى دبي، وساهموا كذلك في أن تصبح دبي مركزا عالميا للمعرفة ووجهة رائدة لفعاليات الأعمال

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة B2 شمال، المجلس الشمالي

سلسلة الاستثناءات | حماية الحياة وكوكب الأرض: حتمية الحراك

- أثناء التعافي من الجائحة العالمية، يواجه العالم دعوة عاجلة لتبني التغيير في الطريقة التي نتفاعل بها مع بيئتنا، والتي ستُقر بالترابط القوي بين الناس، والحياة على كوكب الأرض، والكوكب نفسه

- 11:00-11:45، جناح المرأة

جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

-تهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات الحكومية الاتحادية على خدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل على جميع المستويات، فضلا عن تحفيز مبادئ التميز

-11:00-15:00، مركز دبي للمعارض

اليوم العالمي للأحياء البرية | فعالية رئيسية موجهة للعامة

-فعالية عامة تهدف لرفع الوعي والاحتفاء باليوم العالمي للأحياء البرية، وتسليط الضوء على الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، والتعريف بأفضل ممارسات المشاركين في إكسبو 2020، وقصص نجاحاتهم

- 13:00-16:00، مدرج تيرّا

سلسلة إلهام الحياة البرية في أبوظبي من تقديم هيئة البيئة – أبوظبي

-دعوة للتعمق أكثر في علوم محيطاتنا وعجائبها، وفي بيئتنا الأرضية المذهلة، تقدمها لكم نخبة من الخبراء. كما يمكنكم مشاهدة مجموعة من العروض المُبهرة والممتعة عن الطبيعة والحياة البرية عبر مجموعة أفلام وثائقية رائعة تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي

-18:00-21:00، مدرج تيرّا

عرض إفر أند فوريفر | إستونيا

-دعوة للاستمتاع بعرض موسيقي رائع يقدمه عازف بيانو مُبدع. وسيصاحب هذا العزف على البيانو لمجموعة من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الجديدة مقطوعات غنية من الموسيقى الإلكترونية المُسجَّلة مُسبقا، كما ستُعرض مقاطع فيديو بسيطة ورائعة تجسد طبيعة إستونيا الخلابة

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم

توني وألكس غونزاغا

- من الفلبين إلى إكسبو 2020 دبي، ندعوكم للاستعداد لمشاهدة الأداء الحيّ للنجمتين المتميزتين، متعددتي المواهب، توني وألكس غونزاغا، في عرض فني لا يُفوَّت

- 19:30-21:00، منصة اليوبيل

حفل موسيقي حي للفنانة سندهي شاوهان

- سندهي شاوهان هي مغنية أفلام (بلاي باك) هندية. وُلدت شاوهان في دلهي، وبدأت الغناء في التجمعات المحلية في سن الرابعة، وبدأت مسيرتها المهنية في سن الـ 12، في فيلم شاسترا 1996

-20:00-22:00، ساحة مركز إكسبو للمعارض



فرانشيسكو دي غريغوري

- دعوة للاستمتاع بفخامة الموسيقى الإيطالية مع رجل حقيقي من عصر النهضة. المغني، ومؤلف الأغاني، والشاعر، والفنان فرانشيسكو دي غريغوري، هو ملحن لبعض من أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة في تراث إيطاليا الموسيقي، وحائز عدة جوائز إيطالية ودولية

- 20:30، مسرح دبي ميلينيوم

خوان كارلوس

- ترجع شهرة الفنان الرائع خوان كارلوس إلى تجديده المستمر في صناعة الموسيقى، حيث ستُبهر نغماته الفريدة والمتميزة الجمهور

- 21:20-22:30، منصة اليوبيل