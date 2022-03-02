المتطوعون.. لآلئ تضيء سماء إكسبو

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احتفى إكسبو 2020 دبي بمجموعة من المتطوعين الأكثر تميزا، تقديرا لالتزامهم ومساهماتهم في تنظيم الحدث الدولي، حيث أقيمت احتفالات توزيع الجوائز في الموقع يومي 27 و28 فبراير، تماشيا مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشجيع العمل التطوعي.



وأُقيمت مراسم حفل جوائز أبطال إكسبو (Expo HERO) للمتطوعين في 27 فبراير، حيث جرى الاحتفال بتسعة من أبرز المتطوعين الاستثنائيين الذين أسهموا في جعل هذا الحدث الدولي الضخم تجربة لا تُنسى لكل شخص التقوا به. وقد رُشّح المتطوعون من قبل أقرانهم واختيروا من قبل لجنة حُكّام إكسبو. وبلغ عدد المرشحين أكثر من 300 متطوّع، لتحقيقهم معايير (HERO) في إكسبو 2020 دبي.



تعتمد كل جائزة على أربعة معايير رئيسية، وهي كالتالي:"جائزة استضافة العالم" لما أبدوه من حسن ضيافة؛ و"جائزة النجم الساطع" نظرا للمعايير الاستثنائية التي تحلوا بها؛ و"جائزة السلوك الرائع" لما أبدوه من تحمل للمسؤولية؛ و"جائزة الأداء الإيجابي" نظرا لكونهم متفائلين.



يؤدي المتطوعون دورا حيويا في ضمان نجاح إكسبو 2020 دبي؛ وقد مُنح كل من الفائزين التسعة درعا وشهادة، قدمتها لهم عبير الحوسني، مدير إدارة المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، تقديرا لهم وشكرا على مساهمتهم.



على مدار الأشهر الخمسة الماضية، منذ افتتاح إكسبو 2020 دبي أبوابه، أعرب عشرات الزوار عن انطباعاتهم الإيجابية بشأن أداء المتطوعين الذين لبّوا نداء الواجب وقدِموا للمساعدة في جعل هذه التجربة أكثر تميزا.



أكثر من 1400 ترشيح أُرسلت عبر رموز الاستجابة السريعة الموضوعة في أرجاء الموقع وعبر رابط على موقع إكسبو 2020 دبي الإلكتروني. وقد اختارت لجنة من حكّام إكسبو قائمة بالخمسين متطوعا الأكثر تميزا أثناء شهر فبراير الماضي وجرى منحهم جوائز – حيث يرمز الرقم 50 لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات .





كما أُرسل المئات من الترشيحات الإضافية منذ إغلاق التصويت؛ ولكن سيحظى المتطوعون الآخرون بفرصة الفوز بجوائز "متطوعي إكسبو 2020" لشهر مارس في وقت لاحق هذا الشهر قبل ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي.



اجتمع ما مجموعه 30 ألف متطوع – من المواطنين والمقيمين – من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساعدة في تقديم إكسبو دولي استثنائي لملايين الزوار وأكثر من 200 جهة مشاركة، الأمر الذي يجعله أكبر برنامج تطوعي على مستوى الدولة.



وانسجاما مع قيم البرنامج الأساسية، وهي الاحترام والالتزام والنزاهة والمعرفة والحماس، يؤدي المتطوعون في إكسبو 2020 دورا أساسيا في الترحيب بالعالم على مدار 182 يوما من الإبهار البصري والتنوير الفكري والإلهام العاطفي.



العمل التطوعي عنصر أساسي في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويجسّد كل متطوع القيم الأساسية لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين. وفي ضوء مراعاة التنوع والمرونة، رحّب برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 بالطلبات المقدمة من جميع المقيمين في دولة الإمارات ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بغض النظر عن الجنسية أو المستوى التعليمي، طالما أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية، ويمتلكون مهارات اتصال قوية والقدرة على التطوع لعشر مناوبات عمل كاملة.



ويؤدي المتطوعون على مدى فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي مجموعة من الأدوار المهمة للمساعدة في إدارة عدد كبير من التجارب والفعاليات المتنوعة، والحلقات النقاشيّة العالمية التي تُعقد يوميا في إكسبو 2020 دبي؛ وهم جهة الاتصال الأولى للملايين الزوار، فضلا عن كون مساهماتهم مهمة جدا في كل مرحلة من مراحل التجربة في إكسبو 2020 دبي، بما يقدمونه من خدمات في أماكن عدّة مثل أجنحة الموضوعات والفعاليات والمراسم والضيافة والمواصلات وتشريفات كبار الشخصيات والدعم التقني، وغير ذلك من القطاعات الحيوية.