قرية إكسبو.. مجمع متكامل «أخضر».. «فيديو»

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل قرية إكسبو، التي قام بتطويرها مركز دبي التجاري العالمي، المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وتتصل مباشرة بموقع الحدث، وتوفر وحدات سكنية عصرية ذات جودة عالية وحدائق ذات مناظر طبيعية لتشكل بذلك مجمعاً عصرياً متكاملاً بحسب رامي حمدان العيله، مدير تنفيذي أول – إدارة الوجهات بمركز دبي التجاري العالمي.

وفي تصريحات لـ«البيان» قال رامي حمدان العيله إن إكسبو 2020 دبي يسهم في تعزيز البنى التحتية والنمو الاقتصادي في دبي، مما يصب في تطوير الأعمال والوجهات الترفيهية والمجمعات السكنية المتصلة بشبكات الطرق السريعة ووسائل النقل العامة.

وكشف أن قرية إكسبو تضم 2273 شقة سكنية تشمل 191 استوديو و892 من فئة غرفة وصالة و970 شقة من فئة غرفتين وصالة، بالإضافة إلى 190 شقة من فئة ثلاث غرف وصالة و30 شقة من فئة التاونهاوس. كما تضم مجمعاتها السكنية الأربعة مجموعة من المرافق تشمل صالات رياضية مجهزة بالكامل وأحواض سباحة للكبار والأطفال.

وأوضح أن تصميم القرية تم بشكل يتوافق مع لائحة دبي للمباني الخضراء. ويتم تزويد المشروع بالكامل بخدمات التبريد من قبل شركة إيميكول المتخصصة في تبريد المناطق.

15 برجاً سكنياً

وأشار العيله أن القرية تتضمن 15 برجاً سكنياً ذات ارتفاعات مختلفة وتقع ضمن أربعة مجمعات سكنية وتتراوح بين أبراج مكونة من عشرة طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى جانب أبراج مكونة من 16 طابقاً، بالإضافة إلى الطابق الأرضي. وقد تم تشييد كافة الأبراج السكنية فوق منصات مكونة من طابقين أو ثلاثة طوابق تضم المحال التجارية والمرافق الخاصة بالمجمع السكني مثل محال السوبرماركت والمطاعم والعيادات ومواقف السيارات المخصصة للسكان والزوار.

ولفت إلى أن القرية مصممة لتشكل مجمعاً سكنياً يتسع لـ5000 ساكن، كما تضم حديقة إكسبو التي تمتد على مساحة إجمالية تعادل حجم خمسة ملاعب كرة قدم وتتميز بمناظرها الطبيعية وتضم مساحات خضراء مفتوحة ومتعددة ومناطق مخصصة لنشاطات الأطفال ومضمار للجري. كما تحتوي على العديد من المرافق المميزة مثل عربات الطعام المتنقلة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب نافورة ماء راقصة وألعاب مائية مخصصة للأطفال.

نسبة إشغال عالية

وبصفتها المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020، فإن قرية إكسبو متاحة للسكن من قبل جميع المشاركين المعتمدين للعمل في الحدث بما يشمل المشاركين الدوليين والإداريين المشغلين لمختلف العمليات في موقع الحدث ومقدمي الخدمات والدعم اللوجستي والموظفين والشركات المساهمة في الحدث بحسب العيله الذي أشار إلى أن القرية استقبلت أول سكانها في 15 يوليو 2021 وتصل نسبة إشغالها حالياً إلى 95 %.

ونوّه العيله أن قرية إكسبو تعتبر مجمعاً صديقاً للمشاة، حيث يمكن وصول السكان إلى محطة المترو إكسبو وبوابة موقع الحدث في مركز دبي للمعارض خلال 3 إلى 5 دقائق من المشي، ولفت إلى أنه تم توفير العديد من مواقف السيارات للسكان والزوار، حيث تم تخصيص موقف سيارة واحد لكل استوديو وشقة من فئة غرفة نوم واحدة وفئة غرفتين نوم وموقفين للسيارات للشقق من فئة ثلاث وأربع غرف نوم. كما تم توفير مواقف إضافية للزوار ومستخدمي المرافق المختلفة مثل المحال التجارية والمطاعم الواقعة في المجمع.