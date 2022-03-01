547 ألف زائر لجناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي 547,493 زائراً منذ انطلاق المعرض العالمي في 1 أكتوبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022. وأبدى الزوار إعجابهم بجهود الهيئة في مجال الاستدامة لا سيما مشروعاتها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وزار جناح الهيئة، في منطقة الاستدامة، العديد من المسؤولين المحليين والدوليين من المؤسسات الحكومية والخاصة، من بينهم وفد برازيلي ضم 40 زائراً، إضافة إلى عدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعات والباحثين والمعنيين بمختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأبدى الزوار إعجابهم بنموذج المنزل الذكي والمستدام الذي شارك به فريق "فيوتشر هاوس" من جامعة "فيرجينيا تك" في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي فاز بالمركز الأول في الدورة الأولى من مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط" التي نظمتها الهيئة عام 2018. ويتميز البيت المستدام بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع الحفاظ على البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتعرض الهيئة في جناحها في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات، وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى توفير تجربة فريدة ومبتكرة للزائرين لتعريفهم بجهودها التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، من خلال مشروعات ومبادرات مبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.